2025-ÖZYES: Ek Yerleştirme Tercihlerinin Alınması

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 14 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 20 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2025-ÖZYES ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2025-ÖZYES Ek Yerleştirme Tercih Bilgileri ve Tablolar



