2025-ÖZYES: Ek Yerleştirme Tercihlerinin Alınması
2025 Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 14-20 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 14 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 20 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
2025-ÖZYES ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2025-ÖZYES Ek Yerleştirme Tercih Bilgileri ve Tablolar