İhracat birim değer endeksi ağustosta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre ihracat birim değer endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,8 yükseldi.

Endeks, Ağustos 2024'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,1, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,3 artarken yakıtlarda yüzde 3,8 azaldı.

İhracat miktar endeksi, bu dönemde yüzde 4,8 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,8, yakıtlarda yüzde 1,8, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 azalış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 arttı. Endeks aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,3, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 artarken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,7, yakıtlarda yüzde 9,4 azalış kaydetti.

İthalat miktar endeksi, söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 4,5 azaldı. Endeks yıllık bazda, gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,8, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,5 azalırken yakıtlarda yüzde 0,5 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi, temmuzda 157,4 iken ağustosta yüzde 2,8 azalarak 152,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi, geçen yıl ağustosta 147,5 iken bu yılın aynı ayında yüzde 0,9 azalışla 146,1 olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi, temmuzda 122,7 iken ağustosta yüzde 7,2 azalışla 113,8 oldu. İthalat miktar endeksi, Ağustos 2024'te 114,7 iken bu yılın aynı ayında yüzde 4,5 azalış kaydederek 109,6 olarak belirlendi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Ağustos 2024'te 88,5 olan dış ticaret haddi, 2,8 puan artışla Ağustos 2025'te 91,3 olarak kayıtlara geçti.