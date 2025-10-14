Yolcu treni servis minibüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı
Muş'ta yolcu treni hemzemin geçitte okul servisi minibüsüne çarptı, 17 öğrenci hafif yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2025 14:20, Son Güncelleme : 14 Ekim 2025 14:34
Kaza, Yeşilyurt Mahallesi Hemgeçit mevkiinde meydana geldi. Yolcu treni, hemzemin geçitte öğrenci servis minibüsüne çarptı.
Savrulan serviste bulunan 17 öğrenci hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı öğrenciler, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.