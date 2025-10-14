Dolar günü yükselişle tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 41,83 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2025 17:14, Son Güncelleme : 14 Ekim 2025 17:14
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|41,8000
|41,8010
|41,8290
|41,8300
|Avro
|48,3780
|48,3790
|48,4530
|48,4540
|Sterlin
|55,7680
|55,7780
|55,6010
|55,6110
|İsviçre frangı
|51,9530
|51,9630
|52,1250
|52,1350
|ANKARA
|ABD Doları
|41,7700
|41,8500
|41,7990
|41,8790
|Avro
|48,3380
|48,4180
|48,4130
|48,4930
|Sterlin
|55,7080
|55,9180
|55,5410
|55,7510