Dolar günü yükselişle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 41,8000 41,8010 41,8290 41,8300 Avro 48,3780 48,3790 48,4530 48,4540 Sterlin 55,7680 55,7780 55,6010 55,6110 İsviçre frangı 51,9530 51,9630 52,1250 52,1350 ANKARA ABD Doları 41,7700 41,8500 41,7990 41,8790 Avro 48,3380 48,4180 48,4130 48,4930 Sterlin 55,7080 55,9180 55,5410 55,7510