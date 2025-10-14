Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Görevde yükselme sınavları için online sınav paketleri
Doçentlikte köklü değişiklik: İntihal ve hatalı başvuruya ret kararı!
Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor
Borsa'da yüzde 2'lik düşüş! Açığa satışa 'Yukarı Adım Kuralı' geldi
İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, kar kapıda!
Erdoğan duyurdu: Kirada planlamayı devlet yapacak
Yolcu treni servis minibüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı
2025'in İlk 9 Ayının En Çok Satılan Otomobilleri Açıklandı
Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi yola çıktı
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
Devlet Bahçeli: Asıl mesele, Gazze'de ateşkesin uygulanması
Sporcuların üzerine çığ düşmesiyle ilgili 2 kişi hakkında dava açıldı
Antalya Büyükşehir'e yeni operasyon: 6 gözaltı
Otomobil almanın tam zamanı mı? 200 bin liralık fark olabilir!
Peşinatsız ve Ara Ödemesiz Konut Alma Fırsatı
Her 3 çocuktan biri akran zorbalığına uğruyor
Lisede 11. Sınıfta Diploma, 12. Sınıfta Uzmanlaşma Dönemi
Genel Af Yok, Silah Bırakanlara Özel Yasa Meclis Gündeminde
KPSS soruşturması! 7 İlde FETÖ Operasyonu: 13 Gözaltı
Eski Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Erdem tutuklandı
AYM, Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarına ilişkin iptal davasını reddetti
MEB'in yeni okul kıyafeti düzenlemesi sahadan tam not aldı
O ilde eğitim seferberliği: 2 haftada 20 kız öğrenci okula döndürüldü
TİHEK'ten tesettürlü kadını havuz kabul etmeyen derneğe ceza
İZBETON Davası'nda savcılık mütalaasını açıkladı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Milletvekillerinin ağızları kokmasın diye tedbir alındı!

TBMM iki aylık aranın ardından yeni dönem çalışmalarına başlarken ekipler, Meclis'teki son hazırlıkları da tamamladı. Yeni dönemde milletvekillerinin kullanması için yerleştirilen ağız bakım suyu makinesi dikkat çekti. {Video=111540}

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ekim 2025 16:25, Son Güncelleme : 14 Ekim 2025 17:13
Yazdır

TBMM'de geçtiğimiz aylarda bir tadilat çalışması yapıldı. Tuvaletler yepyeni oldu, milletvekillerine özel yerleştirilen ağız bakım suyu büyük dikkat çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaz aylarında bir tadilat yapıldı. Yapılan tadilatla birlikte birçok nokta yenilendi. Yenilenen ve en çok ilgi çeken noktalardan biri de tuvaletler oldu. Kadınlar tuvaletinde özellikle altın rengi detayların kullanılması dikkatlerden kaçmadı. Tuvaletlerdeki o detay ise herkesi şaşırttı...

Abdest alma bölümlerinin de bulunduğu tuvaletlerde bu yıl yeni bir uygulama başlatıldı. Milletvekillerinin ağızları kokmasın diye tuvaletlere 'ağız bakım suyu makineleri' konuldu.

Yerleştirilen ağız bakım suyunda alkol ve flouroid bulunmamasına dikkat edildi. Makinenin yanında, ağız bakım suyunun nasıl kullanılacağını anlatan bilgi kartı da bulundu.

