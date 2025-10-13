O ilde eğitim seferberliği: 2 haftada 20 kız öğrenci okula döndürüldü

Muş'un Bulanık ilçesinde oluşturulan ekip, köyleri dolaşarak 2 haftada çeşitli nedenlerle okula gitmeyen 20 kız öğrencinin yeniden eğitime kazandırılmasını sağladı.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu'nun kız çocuklarının okula kazandırılması talimatı üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) görevlilerinin yer aldığı ekip kuruldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okula devam etmeyen kız öğrencilerin tespit edilmesinin ardından öğretmen ve SYDV görevlileri, köyleri dolaşmaya başladı.

Hafta sonu ve mesai sonrası kilometrelerce yol katederek aileler ve öğrencilerle görüşmeler yapan, hane ziyaretleri gerçekleştiren ekiptekiler, 2 haftalık çalışma sonucunda 20 kız çocuğunu okula kazandırdı.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Aral, AA muhabirine, Kaymakam Koşansu'nun talimatı doğrultusunda öğrencilerin okula gelmelerini sağlamak için sahada çalışmalara başladıklarını söyledi.

Müdürlük bünyesinde komisyon oluşturduklarını ifade eden Aral, şöyle konuştu:

"Kadın öğretmenlerimizden oluşturduğumuz ekiple köylerimizi geziyoruz. Devamsız olan bütün öğrencilerimize ulaşıncaya kadar bu çalışmalarımız devam edecek. Kız öğrencilerimizi okula kazandırmaya kararlıyız. Bütün okullarımızda, okula kaydı bulunan ancak devamsızlık yapan öğrenciler için okul müdürlüklerimiz bünyesinde ekipler kurduk. Öğretmenlerimiz veli ve öğrencileri ziyaret edecek, onları ikna edip çocukları okula kazandıracak. Bu çalışmayı yaparken Kaymakamlığımızın desteğiyle yola çıktık. İnancım odur ki bu ekip ruhuyla biz devamsız öğrencilerimizi okula kazandıracağız. Bundan sonra aynı çalışma temposuyla diğer öğrencilerimize ulaşıp onları da eğitime kazandırma çalışmalarımız devam edecektir."

- "Hasret, okula kazandırıldı"

SYDV Müdürü Nazire Korkmaz da Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu'nun başkanlığında hayata geçirdikleri "Milletin Evinde Devlet Projesi" kapsamında köylere giderek ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hane ziyaretlerinde okula devam etmeyen kız çocuklarının eğitime kazandırılması noktasında çalışma yürüttüklerini anlatan Korkmaz, şunları söyledi:

"Değirmensuyu köyümüzde yaşayan Ersin Taş'ın evini ziyaret ettik. Bu sırada Kaymakam Bey'in Ersin Bey ve çocuklarıyla yaptığı sohbet sırasında Hasret'in okula gitmediğini, 2 yıldır devamsızlık yaptığını tespit ettik. Kaymakam Bey'in Hasret'le görüşmesi ve onu ikna etme çabalarından sonra Hasret okula kazandırıldı. Şu an kaydı yapıldı ve Hasret okula devam etmektedir. Bu köyümüzde Hasret'i örnek alan iki öğrencimiz daha çıktı. Bu öğrencilerimizin de okula kayıtları yapılacak."

Bulanık Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan fizik öğretmeni Fatma Altan, çeşitli sebeplerle okula devam problemi yaşayan kız öğrenciler için yola koyulduklarını dile getirdi.

Ekip olarak "okumayan kızımız kalmasın" diyerek tek tek ev ziyaretleri yaptıklarını ifade eden Altan, şunları kaydetti:

"Veliler ve öğrencilerimiz bizi oldukça sıcak karşıladı. Bu bizi ayrıca motive etti. İşbirliğiyle kız çocuklarının okula gelmelerine engel olan sorunları çözmeye çalıştık. Elimizden geldiğince kız çocuklarına dokunmaya gayret ettik. Birçok kızımızı okula kazandırdık. Bir kızımızın bile yüreğine dokunabildiysek ne mutlu bizlere. Bu projede yer almaktan mutluyum. Amacımız bütün kızlarımız okusun. Köy köy geziyoruz. Bunu geçtiğimiz yıllarda da yapmıştık. Bizim için oldukça önemli bir proje. İlçemizde sosyoekonomik koşullar ve başka sebeplerle okuyamayan kızlarımız maalesef var. Kız çocukları geleceğin aynası. Bundan dolayı onların okuması gerektiğini düşünüyorum."

- "Hasret okulu çok seviyor"

Ersin Taş ise dört öğrenci babası olduğunu söyledi.

En büyük kızı Hasret'i maddi nedenlerle ilçedeki liseye gönderemediğini belirten Taş, "Kızımı açık öğretime kaydettim. Bu sefer köyde internet olmadığı için okuyamadı. Birkaç gün önce Allah razı olsun Kaymakam Bey evimize geldi ve Hasret'in elinden tuttu, bütün okul masrafını karşıladı. Okula da kaydını yaptık. Bütün işlemler tamamlandı. Bugün öğretmenleri geldi, Hasret'i okula götürecekler. Hasret okulu çok seviyor. Kaymakamımız, Hasret'in elinden tuttu ve onu tekrar okula kazandırdı." dedi.

- Eğitime kazandırılan Hasret, öğretmen olmak istiyor

Okula kavuşmanın sevincini yaşayan Hasret Taş, "Değirmensuyu köyünde yaşıyorum. Açık öğretime yazıldım. Köyde internet olmadığı için devam edemedim. Kaymakam Bey bana yardımcı oldu. Okumaya devam edeceğim. Çok mutluyum. Okumak ve öğretmen olmak istiyorum. Özellikle köyümde öğretmen olmayı hayal ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Seda Nur'un hayali polis olmak

Okula kazandırılan Seda Nur Yalçın da öğretmenlerini köyde karşısında gördüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, "Hepsine çok teşekkür ederim. Okulu, arkadaşlarımı çok seviyorum. Hayalim polis olmak. Öğretmenlerim sayesinde inşallah polis olacağım." dedi.