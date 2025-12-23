Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Asgari ücrette 3. toplantı bugün
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Asgari ücrette 3. toplantı bugün

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün saat 18.00'da yapılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Aralık 2025 14:42, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 14:50
Asgari ücret sürecinde sona doğru yaklaşılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu şimdiye kadar iki kez toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun ilk toplantısından önce TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcileriyle bir araya geldi. İkinci toplantı öncesinde de TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret etti.

Işıkhan, işçi tarafının görüş ve önerilerini alarak komisyona iletti. Bakan Işıkhan'ın katıldığı ikinci toplantıda, ekonomik göstergeler de ele alındı. İlgili kurum ve bakanlıklar ekonomik verilere ilişkin raporlarını paylaştı. Görüşmelerin ise 31 Aralık'a kadar tamamlanması gerekiyor.

Yeni Asgari ücret birçok ödeme kalemini de etkileyecek. Evde bakım maaşı, staj ücreti ve genel sağlık sigortası primi etkilenecek kalemler arasında yer alıyor. Yeni ücretler 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

