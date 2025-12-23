Özel: Covid-19 düzenlemesinden deprem suçluları yararlanmasın

Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Sponsorlu İçerik
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
Formasyon Resmen Kalktı
Formasyon Resmen Kalktı
Asgari ücrette 3. toplantı bugün
Asgari ücrette 3. toplantı bugün
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan inşa edeceğiz
Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan inşa edeceğiz
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Yüzyılın konut projesinde kuralar pazartesi günü başlayacak
Yüzyılın konut projesinde kuralar pazartesi günü başlayacak
Fenomen öğretmenler inceleniyor
Fenomen öğretmenler inceleniyor
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
Okul müdürüne silahlı saldırı: 12 yaşındaki öğrenci ve babası tutuklandı
Okul müdürüne silahlı saldırı: 12 yaşındaki öğrenci ve babası tutuklandı
Köy okulunun eğitim mucizesi: 20 yılda 53 doktor ve 150 öğretmen yetişti!
Köy okulunun eğitim mucizesi: 20 yılda 53 doktor ve 150 öğretmen yetişti!
11. Yargı Paketi Genel Kurul'a geliyor: Hükümlülere erken tahliye imkanı!
11. Yargı Paketi Genel Kurul'a geliyor: Hükümlülere erken tahliye imkanı!
Mali müşavirler soruşturmasında 21 tutuklama
Mali müşavirler soruşturmasında 21 tutuklama
TDK 2025 yılının kelimesini arıyor: İşte 5 finalist aday!
TDK 2025 yılının kelimesini arıyor: İşte 5 finalist aday!
Asgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!
Asgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!
'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?
'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Özel: Covid-19 düzenlemesinden deprem suçluları yararlanmasın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ndeki Kovid-19 düzenlemesine ilişkin, "Grubumuz, deprem suçlularının bu düzenlemeden yararlanmaması için elinden ne geliyorsa onu ve fazlasını yapacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2025 15:40, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 15:40
Yazdır
Özel: Covid-19 düzenlemesinden deprem suçluları yararlanmasın

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, yılın son grup toplantısını yaptıklarını belirterek, 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıl içerisinde acı olaylar yaşadıklarını aktaran Özel, haziran ayında evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, temmuz ayında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve 40. Hükümetin Turizm ve Tanıtma Bakanı Mehmet Altan Öymen ile sağlık sorunları nedeniyle 14 Aralık'ta vefat eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı rahmetle andı.

Özel, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'yi de şehit edilişlerinin 95. yılı dolayısıyla rahmet ve minnetle andığını dile getirerek, "O gün ve o günden beri cumhuriyetçiler, Atatürkçüler ve Cumhuriyet devriminin bekçileri bunlara baş vereceklerini ama baş eğmeyeceklerini gösterdiler. Kubilay'dan bize emanettir, Cumhuriyet düşmanlarına baş eğmeyeceğiz. Gerekirse baş vereceğiz ama baş eğmeyeceğiz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin 3. yılının yaklaştığını anımsatan Özel, grup toplantısında, depremde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarının bulunduğunu belirtti.

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına ilişkin düzenlemenin de bulunduğunu hatırlatan Özel, "Bu yüce çatının altında grubumuz, deprem suçlularının bu düzenlemeden yararlanmaması için elinden ne geliyorsa onu ve fazlasını yapacak." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, şöyle konuştu:

"Size söz veriyorum. 52 bin deprem kaybımızın, şehidimizin, canımızın ailelerinin önünde saygıyla eğiliyorum. Onların sözünü kesmeye utanırım, ar ederim. Onların sesini biz duyduk. Ümit ediyorum; Meclis'teki bütün milletvekilleri, bütün gruplar bu sesi duyarlar ve birtakım kirli lobilere alet olmak, birtakım siyasi ilişkilere teslim olmak yerine bu sesi duyarlar ve bu aftan asla ve asla depremde hayatını kaybedenlerin ölümlerinden sorumlu olanlar yararlanmaz."

- "Destekleme primini 10 bin 400 lira verirsen asgari ücret alan için 39 bin lira olur"

CHP Genel Başkanı Özel, 2026 yılı bütçesinin 21 Aralık Pazar gecesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini aktararak, bütçe görüşmelerindeki çalışmaları dolayısıyla CHP Grubuna teşekkür etti.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben meclis grubumuzun komisyon ve genel kurul performansından memnunum. O yüzden teşekkür ettim. Neden memnunum? İktidara hazırlar. Tahmin ediyorum Erdoğan da görüyordur, ben, AK Parti'nin performansından da çok memnunum. Doğruya doğru. Muhalefete hazırlar. İktidar perspektiflerini, yönetme kabiliyetlerini kaybetmişler. Artık karşımızda bir iktidar partisi yok, müstakbel bir muhalefet partisi var. Ana muhalefet olabilirler mi bilmem ama muhalefete hazırlar. Meclis Genel Kuruluna baktığımızda ya da plan bütçe komisyonuna baktığımızda bir tarafta sorunu gören, isyan eden, edilen, isyanı duyan, çözüm öneren bir parti var, CHP."

Parti olarak ahlaki ve psikolojik üstünlüğü elde ettiklerini ileri süren Özel, "Meclis Genel Kurulunda da komisyonda da bu yüce çatı altında artık psikolojik üstünlük el, iktidar el değiştirmiştir. Mevcut iktidar fikren ve zikren iktidardan düşmüş, ana muhalefet fikren ve zikren iktidara oturmuş, iktidarın değişimi fikren ve zikren gerçekleşmişken, fiilen değişim için de millet sandığa gün saymaktadır." ifadelerini kullandı.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma ile CHP'ye yönelik davalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücret zammına yönelik tartışmaların sürdüğünü anlatan Özel, yeni asgari ücretin, gerçekleşen değil beklenen enflasyon oranında artırılacağını iddia etti.

CHP Genel Başkanı Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yanında iki kişi çalıştıran lokantacı esnafının, yanında bir kalfa çalıştıran eczacının ve berberin 39 bin lira hak edilen asgari ücreti vermesi mümkün değil. 'Haktır ama yoktur' diyor. Burada devlet araya girecek, sosyal güvenlik primini destekleme olarak verecek. Destekleme primini 10 bin 400 lira verirsen asgari ücret alan için 39 bin lira olur, veren için 29 bin lira istenilir."

Özgür Özel, en düşük emekli aylığının da 19 bin 800 lira yapılacağını iddia etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber