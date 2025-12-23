TFF'den Bursaspor'a Leyla Zana cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bursaspor'a Somaspor maçında siyasetçi Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahürat sebebiyle ceza verdi.

Federasyon, yeşil beyazlı kulübe para cezası uygulanmasına hükmetti.

TFF'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"2- SOMASPOR Kulübünün, 16.12.2025 tarihinde oynanan SOMASPOR-BURSASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BURSASPOR Kulübünün, 16.12.2025 tarihinde oynanan SOMASPOR-BURSASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 7. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 211.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, Belgelerin Haksız Kullanımı nedeniyle FDT'nin 47/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."