Ocak Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak 2026 döneminde aylık bazda yüzde 4,84 yıllık bazda yüzde 30,65 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2026 yılı Ocak ayında yıllık bazda %30,65 artış gösterirken, aylık bazda ise %4,84 oranında yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'deki (2025=100) değişim bir önceki aya ve bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,65 ve on iki aylık ortalamalara göre ise %33,98 olarak kaydedildi.
TÜFE Değişim Oranları ve Karşılaştırmalı Veriler
- Ocak 2026: Bir önceki aya göre değişim oranı %4,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,65, on iki aylık ortalamalara göre %33,98
- Ocak 2025: Bir önceki aya göre değişim oranı %5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,12, on iki aylık ortalamalara göre %56,35
- Ocak 2024: Bir önceki aya göre değişim oranı %6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,86, on iki aylık ortalamalara göre %54,72
Ana Harcama Gruplarındaki Yıllık Değişimler
- Gıda ve alkolsüz içecekler: Yıllık artış %31,69, genel endekse katkısı 7,82 yüzde puan
- Ulaştırma: Yıllık artış %29,39, katkısı 4,64 yüzde puan
- Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar: Yıllık artış %45,36, katkısı 6,74 yüzde puan
Aylık Değişimler ve Katkılar
- Gıda ve alkolsüz içecekler: Aylık artış %6,59, katkısı 1,61 yüzde puan
- Ulaştırma: Aylık artış %5,29, katkısı 0,88 yüzde puan
- Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar: Aylık artış %4,43, katkısı 0,51 yüzde puan
Diğer Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri ve Değişim Oranları (%)
- A (Mevsimlik ürünler hariç TÜFE): Aylık %4,91, yıllık %32,71, on iki aylık ortalama %35,50
- B (İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE): Aylık %4,22, yıllık %30,11, on iki aylık ortalama %33,82
- C (Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE): Aylık %4,55, yıllık %29,80, on iki aylık ortalama %33,94
- D (İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE): Aylık %4,10, yıllık %30,40, on iki aylık ortalama %34,46
- E (Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE): Aylık %4,93, yıllık %30,59, on iki aylık ortalama %34,10
- F (Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE): Aylık %4,80, yıllık %30,25, on iki aylık ortalama %32,34