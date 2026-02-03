Ocak Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2026 yılı Ocak ayında yıllık bazda %30,65 artış gösterirken, aylık bazda ise %4,84 oranında yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'deki (2025=100) değişim bir önceki aya ve bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,65 ve on iki aylık ortalamalara göre ise %33,98 olarak kaydedildi.

TÜFE Değişim Oranları ve Karşılaştırmalı Veriler

Ocak 2026 : Bir önceki aya göre değişim oranı %4,84 , bir önceki yılın aynı ayına göre %30,65 , on iki aylık ortalamalara göre %33,98

Ana Harcama Gruplarındaki Yıllık Değişimler

Gıda ve alkolsüz içecekler : Yıllık artış %31,69 , genel endekse katkısı 7,82 yüzde puan

Aylık Değişimler ve Katkılar

Gıda ve alkolsüz içecekler : Aylık artış %6,59 , katkısı 1,61 yüzde puan

Diğer Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri ve Değişim Oranları (%)