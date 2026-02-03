Ocak Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 işçi hastanelik oldu
Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 işçi hastanelik oldu
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
Katliam gibi kaza: Cipin çarptığı 2'si çocuk 3 yaya can verdi
Katliam gibi kaza: Cipin çarptığı 2'si çocuk 3 yaya can verdi
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ocak Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak 2026 döneminde aylık bazda yüzde 4,84 yıllık bazda yüzde 30,65 oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Şubat 2026 10:00, Son Güncelleme : 03 Şubat 2026 10:12
Yazdır
Ocak Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2026 yılı Ocak ayında yıllık bazda %30,65 artış gösterirken, aylık bazda ise %4,84 oranında yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'deki (2025=100) değişim bir önceki aya ve bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,65 ve on iki aylık ortalamalara göre ise %33,98 olarak kaydedildi.

TÜFE Değişim Oranları ve Karşılaştırmalı Veriler

  • Ocak 2026: Bir önceki aya göre değişim oranı %4,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,65, on iki aylık ortalamalara göre %33,98
  • Ocak 2025: Bir önceki aya göre değişim oranı %5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,12, on iki aylık ortalamalara göre %56,35
  • Ocak 2024: Bir önceki aya göre değişim oranı %6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,86, on iki aylık ortalamalara göre %54,72

Ana Harcama Gruplarındaki Yıllık Değişimler

  • Gıda ve alkolsüz içecekler: Yıllık artış %31,69, genel endekse katkısı 7,82 yüzde puan
  • Ulaştırma: Yıllık artış %29,39, katkısı 4,64 yüzde puan
  • Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar: Yıllık artış %45,36, katkısı 6,74 yüzde puan

Aylık Değişimler ve Katkılar

  • Gıda ve alkolsüz içecekler: Aylık artış %6,59, katkısı 1,61 yüzde puan
  • Ulaştırma: Aylık artış %5,29, katkısı 0,88 yüzde puan
  • Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar: Aylık artış %4,43, katkısı 0,51 yüzde puan

Diğer Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri ve Değişim Oranları (%)

  • A (Mevsimlik ürünler hariç TÜFE): Aylık %4,91, yıllık %32,71, on iki aylık ortalama %35,50
  • B (İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE): Aylık %4,22, yıllık %30,11, on iki aylık ortalama %33,82
  • C (Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE): Aylık %4,55, yıllık %29,80, on iki aylık ortalama %33,94
  • D (İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE): Aylık %4,10, yıllık %30,40, on iki aylık ortalama %34,46
  • E (Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE): Aylık %4,93, yıllık %30,59, on iki aylık ortalama %34,10
  • F (Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE): Aylık %4,80, yıllık %30,25, on iki aylık ortalama %32,34

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber