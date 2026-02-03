Balıkesir'de kuvvetli yağış nedeniyle köprü çöktü
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Yıldız Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan köprüde çökme yaşandı, ulaşım alternatif yollara yönlendirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2026 08:32, Son Güncelleme : 03 Şubat 2026 08:35
İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle derelerdeki su seviyesi yükseldi.
İlçeye bağlı Yıldız Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı köprünün bir kısmında çökme yaşandı.
Köprünün çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı.
Bölgeye ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor.