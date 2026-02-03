Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Balıkesir'de kuvvetli yağış nedeniyle köprü çöktü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Yıldız Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan köprüde çökme yaşandı, ulaşım alternatif yollara yönlendirildi.

03 Şubat 2026
Balıkesir'de kuvvetli yağış nedeniyle köprü çöktü

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle derelerdeki su seviyesi yükseldi.

İlçeye bağlı Yıldız Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı köprünün bir kısmında çökme yaşandı.

Köprünün çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Bölgeye ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor.

