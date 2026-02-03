Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Önder Kahveci: Memur Bütçesi 2026'nın İlk Ayından Alarm Verdi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 2026 Ocak ayı enflasyonunun yüzde 4,84 olarak açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşlarının daha ilk aydan eridiğini belirterek ek zam ve refah payı çağrısında bulundu.

03 Şubat 2026
Önder Kahveci: Memur Bütçesi 2026'nın İlk Ayından Alarm Verdi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TÜİK tarafından açıklanan 2026 yılı Ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya platformu X hesabından değerlendirmelerde bulundu. Kahveci, açıklanan rakamların milyonlarca memur ve emeklinin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı tüm açıklığıyla ortaya koyduğunu ifade etti.

Resmi verilere göre ocak ayında mal ve hizmet fiyatlarının ortalama yüzde 4,84 oranında arttığını, yıllık TÜFE'nin ise yüzde 30,7 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Kahveci, daha yılın ilk ayında 2026 için hedeflenen yüzde 16'lık enflasyonun üçte birine ulaşıldığını vurguladı. Bu tablonun, enflasyon hedeflerinin yine kağıt üzerinde kalacağını gösterdiğini belirtti.

Ocak ayında memur ve emeklilere 6 ay için yüzde 11 oranında maaş artışı yapıldığını ve brüt 1000 TL seyyanen ödeme verildiğini hatırlatan Kahveci, buna rağmen ilk ayda yaşanan yüzde 4,84'lük enflasyonun söz konusu artışların etkisini büyük ölçüde ortadan kaldırdığını ifade etti. Kahveci, maaşların daha cebe girmeden enflasyon karşısında eridiğini kaydetti.

Açıklamasında, ocak ayındaki yüksek enflasyonun önümüzdeki beş ay boyunca milyonlarca kamu çalışanı ve emekli için eriyen maaşlar ve daralan bütçeler anlamına geldiğini belirten Kahveci, aileleriyle birlikte yaklaşık 25 milyon kişinin alım gücünün sürekli düşmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Yılbaşında yaptıkları uyarılara da değinen Kahveci, memur ve emekli maaşlarının ekonomik gerçeklere göre yeniden belirlenmemesi halinde adil ve sürdürülebilir bir maaş politikasının mümkün olmayacağını ifade etti. Sadece bir aylık enflasyonun, altı aylık maaş artışının önemli bir bölümünü ortadan kaldırmasının, memur ve emeklinin nefes alamaz hale geldiğini gösterdiğini söyledi.

Dar ve sabit gelirlilerin alım gücünün enflasyonla mücadele adına feda edilmesinin sosyal adaletle bağdaşmadığını vurgulayan Kahveci, memur ve emeklilerin hem büyümeden pay alamadığını hem de enflasyon yükseldiğinde ilk kaybeden kesim olduğunu belirtti.

Önder Kahveci, bu nedenle acilen memurlara ek zam yapılması, bu artışın refah payı ile desteklenmesi ve gerçekleşen enflasyonun doğrudan memur ve emekli maaşlarına yansıtılması gerektiğini ifade etti. Aksi halde 2026 yılının memur ve emekliler açısından en zor yıllardan biri olacağı uyarısında bulundu.

