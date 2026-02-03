Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
IPARD-III programında 214 projeye 1,7 milyar lira hibe

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 7. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında yapılan değerlendirmelerin tamamlandığını bildirerek, "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri'ne başvuran 214 proje, toplam 1,7 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı" ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından, IPARD III Programı kapsamındaki destekleme ödemesine ilişkin paylaşım yaptı.

IPARD III Programı 7. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında yapılan değerlendirmelerin tamamlandığını belirten Yumaklı, "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri'ne başvuran 214 proje, toplam 1,7 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı" değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, IPARD projeleriyle 214 girişimcinin hayallerine bir adım daha yaklaştığına işaret ederek, "Projeler tamamlandığında yaklaşık 2,9 milyar lira tutarında yatırım, ülke ekonomisine kazandırılmış olacak. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla üretim, istihdam ve kırsal kalkınmayı destekleyen modern yatırımlarla kırsalda bereketi büyütmeye devam ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

