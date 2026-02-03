Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 işçi hastanelik oldu
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
Katliam gibi kaza: Cipin çarptığı 2'si çocuk 3 yaya can verdi
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma

Altın ve gümüş yaşadığı sert düşüşlerden sonra kayıplarının bir kısmını geri alarak yükseldi.

03 Şubat 2026 08:19
Altın ve gümüş fiyatları, haftanın ilk gününde yaşanan sert satışların ardından salı günü güçlü bir tepki verdi. Satış dalgasını tetikleyen Kevin Warsh'ın Fed başkan adaylığı ve CME Group'un teminat (margin) gerekliliklerini artırması, yerini yüzde 3'ü aşan bir toparlanmaya bıraktı.

Altında hızlı geri dönüş

Spot altın, yüzde 3,5 yükselerek ons başına 4 bin 817 dolara çıktı. Pazartesi günü yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini test eden altın, perşembe günü 5 bin 594,82 dolar ile tüm zamanların zirvesini görmüştü. Nisan vadeli ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 3 artışla 4 bin 791,10 dolardan işlem gördü.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan yükselişle birlikte gram altında da yukarı yönlü hareket görüldü. Gram altın yüzde 3,6'lık yükselişle 6 bin 743 lira seviyesinden işlem gördü.

"Fiyatlar daha makul bir zemine döndü"

Cnbc-E'de yer alan habere göre Capital.com Kıdemli Piyasa Analisti Kyle Rodda, son haftalardaki sert hareketlere dikkat çekerek, "Piyasanın bir süre oldukça irrasyonel davrandığını düşünürsek, mevcut seviyeler adil değere daha yakın" dedi.

Rodda'ya göre son fiyatlar, altın ve gümüşü ocak ayının ikinci yarısının başındaki seviyelere geri taşıdı.

Ocak ayında altın yüzde 13 yükseldi

Altın, ocak ayında yaklaşık yüzde 13 yükselerek Kasım 2009'dan bu yana en güçlü aylık performansını sergilerken; gümüşteki artış yüzde 19'u buldu.

Fed başkan adayı Warsh etkisi ve dolar tepkisi

Rodda, piyasaların Warsh'ın adaylığını "görece güvenilir" bir isim olarak fiyatladığını belirterek, bunun dolar cephesinde harekete yol açtığını ve kıymetli metallerdeki büyük yükseliş balonunu patlatan iğne işlevi gördüğünü söyledi.

CME'den teminat hamlesi

CME Group, pazartesi kapanışının ardından kıymetli metal vadeli işlemlerinde teminat gerekliliklerini artırdığını açıkladı. Bu adım, kaldıraçlı pozisyonları baskılayan bir unsur olarak öne çıktı.

ABD verileri ve Fed beklentileri: Faiz indirimi yapacak mı?

ABD Çalışma Bakanlığı, kısmi hükümet kapanması nedeniyle ocak ayı istihdam raporunun bu cuma yayımlanmayacağını duyurdu. Temsilciler Meclisi'nin ise yasama gündemiyle toplanması ve nihai oylamanın salı günü yapılması bekleniyor. Piyasalar, 2026'da en az iki faiz indirimi öngörüyor; faiz getirisi olmayan altın ve gümüş, düşük faiz ortamında tarihsel olarak daha iyi performans gösteriyor.

Gümüş zirveden döndü, platin-kararsız, paladyum geriledi

Spot gümüş yüzde 4,5 artışla 81,61 dolara yükseldi; perşembe günü 121,64 dolar ile rekor kırmıştı. Spot platin yüzde 0,6 artarak 2 bin 134,10 dolara çıktı (26 Ocak'ta 2.918,80 dolar ile zirve). Spot paladyum ise yüzde 0,5 düşüşle 1.711 dolardan işlem gördü.


