Memurların aldığı zam ilk ayda eridi

Memur ve memur emeklileri 2026'nın ilk yarısı için yüzde 6,85 enflasyon farkı ve yüzde 11 de toplu sözleşme zammı almıştı.

2026 ayının ilk enflasyon rakamları açıklandı. Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84 çıktı.

Açıklanan enflasyon rakamlarına bakıldığında memurların aldığı yüzde 11 toplu sözleşme zammının yaklaşık yarısı ilk aydan erimiş oldu.

Twiter X: edipuzen