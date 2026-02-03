Barış Murat Yağcı serbest bırakıldı

Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 işçi hastanelik oldu
Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 işçi hastanelik oldu
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
Katliam gibi kaza: Cipin çarptığı 2'si çocuk 3 yaya can verdi
Katliam gibi kaza: Cipin çarptığı 2'si çocuk 3 yaya can verdi
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Barış Murat Yağcı serbest bırakıldı

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Barış Murat Yağcı, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Şubat 2026 07:34, Son Güncelleme : 03 Şubat 2026 07:39
Yazdır
Barış Murat Yağcı serbest bırakıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerinde olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında olduğu için gözaltına alınamayan Barış Murat Yağcı, dün gece saatlerinde Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Barış Murat Yağcı'nın İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Serbest bırakıldı

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınan Barış Murat Yağcı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber