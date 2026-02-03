Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Osman Kaya'dan Memur İçin Acil Ek Zam Çağrısı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son veriler, kamu çalışanlarının yaşadığı ekonomik sıkıntıları bir kez daha gözler önüne serdi. Enflasyon ocak ayında aylık bazda yüzde 4,84, yıllık bazda ise yüzde 30,65 olarak gerçekleşirken, konutlarda uygulanacak kira artış oranı yüzde 33,98 oldu. Bu tablo karşısında memurların alım gücü hızla erimeye devam ediyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Şubat 2026 10:04, Son Güncelleme : 03 Şubat 2026 10:51
Osman Kaya'dan Memur İçin Acil Ek Zam Çağrısı

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, mevcut maaş artışlarının gerçek hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını belirterek, memurların artık temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandığını ifade etti. Kaya, "Bugün gelinen noktada memur, maaşıyla ne kirasını ödeyebiliyor ne de mutfak alışverişini eskisi gibi yapabiliyor. Gıda, ulaşım ve barınma giderleri kontrolsüz biçimde artarken, ücretler aynı hızla yükselmiyor," dedi.

Kira artış oranlarının memur maaş zamlarının üzerine çıktığına dikkat çeken Kaya, özellikle büyükşehirlerde görev yapan kamu çalışanlarının ciddi bir barınma kriziyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. "Memurlar ev değiştiremez, taşınamaz, çocuklarının eğitiminden feragat edemez hale gelmiştir. Bu sürdürülebilir değildir," ifadelerini kullandı.

Açıklamasında hükümete çağrıda bulunan Genel Başkan Osman Kaya, ek zam talebini net bir dille dile getirdi. Kaya, "Memur maaşları enflasyonun gerisinde bırakılmamalıdır. Ek zam artık bir tercih değil, zorunluluktur. Kamu çalışanlarının insanca yaşam koşullarına kavuşabilmesi için acil ve kalıcı düzenlemeler yapılmalıdır," diye konuştu.

Ekonomik göstergelerin sahadaki gerçeklerle örtüştüğünü belirten Kaya, alınacak ek zam ve sosyal desteklerin yalnızca memuru değil, kamu hizmetlerinin kalitesini de doğrudan etkileyeceğini sözlerine ekledi.

