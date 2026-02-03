Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle öğrenci servisi devrildi. Yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, Güneykaya beldesi Kargın Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre sürücü ile araçtaki 9 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.