Başıboş sokak köpeğinin saldırdığı çocuğu esnaf kurtardı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuğun yardımına esnaf yetişti. Esnafın köpeğe müdahale ederek saldırıyı engellediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2026 11:22, Son Güncelleme : 03 Şubat 2026 11:39
Mazıdağı ilçesi Çiğdem Caddesi üzerinde, küçük bir çocuk, aniden başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Köpeğin üzerine gelmesiyle büyük panik yaşayan çocuk kaçmaya çalışsa da köpek peşini bırakmadı. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan bir esnaf, duruma hemen müdahale ederek köpeği uzaklaştırmayı başardı.
Esnafın zamanında müdahalesi sayesinde çocuk yara almadan kurtulurken, o anlar caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.