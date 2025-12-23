Emeklilik öncesi yıllık izin emekli maaşını etkiler mi?

EMEKLİLİK ÖNCESİ YILLIK İZİN VE EMEKLİLİKTE ESAS ALINACAK KATSAYILAR NASIL BELİRLENİR?

Soru : Merhaba ben emeklilik hakkımı kazandım Ocak ayında emekli olmak istiyorum 2 Ocak' da dilekçemi verip 30 gün iznimi kullanıp onayım gelince ayın sonunda emekliliğe ayrılsam (iznim bitmeden bir kaç gün önce kesip) tebliğ edip ayrılsam yanlış olur mu yani Ocak ayını beklediğim için zamlardan emekli maaşım açısından doğru yapmış olur muyum? Ocak zammının emekliliğe faydası açısından yoksa Şubat'ı beklemek zorunda mıyım?

Teşekkürler

Detaylar/Değerlendirmeler:

Yıllık izin konusu hakkındaki değerlendirmelerimiz:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre, yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Ancak, cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Ayrıca, gerek 657 sayılı Kanunda gerek mülga 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nda gerekse 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda memurların herhangi bir nedenle emekli olmadan önce gerek cari yıl izninin gerekse bir önceki yıl izninin kullanılmasına/kullandırılmasına dair özel bir düzenleme mevcut değildir.

Ancak genel olarak yerleşik hale gelmiş olan uygulamalarda, kamu kurum ve kuruluşları memurların var olan izinlerini emeklilik öncesinde memurların talep etmesi halinde kullandırmaktadır.

Ayrıca, Devlet Memurları Kanununda, memurlar tarafından, kullanılmayan izin süreleri için ödeme yapılmasına imkan veren bir düzenleme de bulunmamaktadır.

Detaylı değerlendirmelerimiz için;

2026 ilk yarı yılı için geçerli memur maaş katsayının aylık ve ikramiye tutarlarının etkilemesine yönelik değerlendirmelerimiz:

Özetle,

https://www.memurlar.net/haber/1121051/ adresimizde de detaylı olarak yapmış olduğumuz değerlendirmelerimizden de anlaşılacağı üzere;

Aralık 2025 görev aylığını aldıktan sonra 16 Aralık2025 tarihi ile 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında herhangi bir zamanda emekli olanlar için 1 Ocak 2026 - 31 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olan memur maaş katsayısı esas alınarak emekli aylıkları ve emekli ikramiye tutarları hesaplanır.

Detaylı değerlendirmelerimiz için;

Kısa ve net açıklamalarımız minvalinde sizin için söylenebilecek durum şöyledir;

Emeklilik hakkınızı kazandığınız anlaşılmaktadır. 5434 sayılı Kanun kapsamında olduğunuzu ve emeklilik hakkınızı kazandığınızı anlamaktayız.

2 Ocak 2026 tarihinde vereceğiniz dilekçede 30 gün izin sonrasına denk gelen tarih itibariyle emekli olma talebiniz olursa, yıllık izin sürenizi kullandıktan sonra emekli olmanızda bir sakınca olmayacağını,

Ayrıca, yukarıda da belirttiğimiz gibi her durumda 1 Ocak 2026 tarihi ile 1 Temmuz 2026 tarihleri arasında (14 Haziran 2026 tarihine kadar) geçerli olan memur maaş katsayısı esas alınarak emeklilik işlemlerinizin yapılması gerektiğini,

Dolayısıyla Şubat 2026 tarihini beklemenize gerek olmayacağını, 15 Aralık 2025 tarihi geçtiği için bugünlerde de yıllık izninizi kullanmak talebinizle birlikte ileriki bir tarih için emeklilik talebinde bulunabileceğinizi, ancak emeklilik tarihinizin vereceğiniz dilekçede özellikle belirtilmesi gerektiğini, bu konuda Kurumunuzla görüşmenizi,

değerlendirmekteyiz.