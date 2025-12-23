Formasyon Resmen Kalktı

Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"nda yapılan değişiklik yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan karar şöyle:

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

Dayanak

Madde 2 - (1) Bu Esaslar, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Öğretmen Olarak Atamaya Esas Alanlar, Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler

Madde 5- (2) Öğretmenlik atama alanlarına kaynak programlara yönelik teklif ve talepler Milli Eğitim Akademisi Başkanlığınca değerlendirilerek Kurula sunulmak üzere Başkanlığa gönderilir.

Milli Eğitim Akademisinde Hazırlık Eğitimi

Madde 7/A - (1) Milli Eğitim Akademisi tarafından verilen hazırlık eğitimine alınacaklarda bu Karar ve eklerinde yer alan pedagojik formasyon ile ilgili şartlar aranmaz ve 7 nci maddedeki hükümler uygulanmaz.

Ortak Alanlar

Madde 8 (1) Yabancı Dil, Rehberlik, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanları ilköğretim ve ortaöğretimde ortak alanlardır.

Pedagojik Formasyon Eğitimi / Programına Alınacaklar

Madde 12 - (Değişik: 19/12/2025 tarih ve 129 sayılı TTKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.) Geçici Madde 8 - (1) Sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik "Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitimi Programı"nı başarıyla tamamlayanların Zihin Engelliler Sınıfı Alanına, öğretmen olarak görev yapmakta iken 90 saatlik "Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği Eğitim Programı"nı başarıyla tamamlayanların Teknoloji ve Tasarım Alanına eğitim kurumlarının ihtiyacına göre alan değişikliği yapılabilir.

(2) Bu kapsamda düzenlenecek olan eğitim programının içeriği, yöntemi, uygulama esasları, başlama ve bitiş tarihleri Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı koordinesinde belirlenir.