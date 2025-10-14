İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
2025'in İlk 9 Ayının En Çok Satılan Otomobilleri Açıklandı

Renault Clio, yılın 9 ayında en çok satılan otomobiller listesinde ilk sıradaki yerini korurken Tesla Model Y, ikinci sırada yer aldı. Togg'un ilk modeli T10X ise 1061 adetle üçüncü sıraya yerleşti.

14 Ekim 2025 13:39
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, otomobil satışları, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,98 artarak 742 bin 687, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,92 yükselerek 184 bin 960 olarak gerçekleşti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları da aynı dönemde yüzde 9,15 artarak 927 bin 647 oldu.

Eylülde ise otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 25,71 artarak 110 bin 302, aynı dönemde otomobil satışları yüzde 26,77 yükselerek 88 bin 274 oldu. Hafif ticari araç pazarı eylülde yüzde 21,66 büyüyerek 22 bin 28 adet olarak kayıtlara geçti.

Marka Model Alt Model Yakıt Tipi Eylül Ocak/Eylül
RENAULT Clio Clio HB Benzin 3.707 34.151
TESLA MODEL Y MODEL Y Elektrik 1.664 27.420
RENAULT Megane Megane Sedan Benzin 3.887 26.933
TOGG T10X T10X Elektrik 1.061 22.131
BYD SEAL U SEAL U Benzin + Elektrik 1.041 19.534
FIAT Egea Egea Sedan Dizel 2.022 18.323
TOYOTA C-HR C-HR Benzin + Elektrik 2.080 17.755
DACIA SANDERO SANDERO STEPWAY Benzin 3.290 16.374
HYUNDAI i20 i20 Benzin 1.912 15.983
TOYOTA Corolla Corolla Benzin 1.586 15.944

Türkiye'de 9 ayda en çok satılan otomobil Renault Clio oldu

Yılın 9 ayında Türkiye'de model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırası değişmezken, listenin ilk 10'unda tamamen elektrikli araçlar varlığını 2 modelle sürdürdü.

Aynı dönemde model bazında satışlarda Renault Clio 34 bin 151 ile Türkiye'de en çok satılan otomobil oldu. İkinci sırada 27 bin 420 ile Tesla Model Y bulunurken, 26 bin 933 ile Renault Megane sedan listede üçüncü sırada yer aldı.

Bu dönemde Togg T10X en çok satılan otomobiller listesinde dördüncü sırada yer alırken geçen yılın aynı döneminde 17 bin 49 satış ile yedinci sırada idi. Söz konusu dönemde T10X satışlarındaki artış yüzde 29,8 olarak hesaplandı.

Bahsedilen dönemde en çok satılan beşinci otomobil 19 bin 534 ile BYD Seal U olurken, Fiat Egea 18 bin 323 ile altıncı, Toyota C-HR 17 bin 755 satışla yedinci sırada konumlandı.

T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı

Türkiye'de 15 Eylül itibarıyla satışa sunulan Togg'un yeni modeli T10F, geçen ay 1194'lük satışla elektrikli araç pazarında en çok satılan ikinci elektrikli otomobil olurken aynı dönemde elektrikli araç satışlarında Tesla 1664 adetle ilk sırada yer aldı. Togg'un ilk modeli T10X ise 1061 adetle üçüncü sıraya yerleşti.


