Ankara Merkezli 8 İlde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Yapılanmasına Operasyon: 16 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik "mahrem yapılanması"na operasyon düzenlendi.

Yürütülen soruşturmada, örgüt üyelerinin Ankara'daki çeşitli semtlerde yer alan büfe, bakkal ve market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar üzerinden "mahrem imamlarla" iletişim kurdukları ve haberleştikleri tespit edildi.

Bu kapsamda, 6'sı mahrem imam, 5'i halen görevde (1 albay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 astsubay) ve 5'i daha önce ihraç edilmiş (3 albay, 1 üsteğmen, 1 mühendis) olmak üzere toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak 14 Ekim 2025 tarihinden itibaren başlatılan operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.



