Peşinatsız ve Ara Ödemesiz Konut Alma Fırsatı

Konuta erişimi kolaylaştıracak sistem devreye girdi. Emlak Konut'un "Yeni Yuvam Modeli" ile faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz ev sahibi olma imkanı sunuluyor. Bu model sayesinde, Emlak Konut projelerinden ev almak isteyenler için yeni bir finansman yöntemi uygulanacak. Faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz olarak satışa sunulan konutlar, tamamlanmışsa hemen, yapımı devam ediyorsa ise tamamlandığında teslim edilecek. Tasarruf finansmanında bir ilk olarak, bekleme süresi olmadan ve bitmemiş konutların da satışı gerçekleştirilebilecek. Bu yenilikçi sistem, vatandaşların hayal ettikleri eve daha kolay ulaşmasını hedefliyor.

10 Soruda Yeni Yuvam Modeli

1. "Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli" nedir?

"Yeni Yuvam Modeli", Emlak Konut tarafından geliştirilen yenilikçi bir finansman yöntemidir. Bu model; faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz, çekilişsiz ve kurasız olarak 60 ay taksit avantajı sunar. Emlak Konut, Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı Sistemi ile vatandaşların hayal ettikleri eve kolayca sahip olmalarını sağlar.

2. "Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli" nasıl işliyor?

Vatandaşlar, Emlak Konut'a başvurarak almak istedikleri konutu seçiyor. Konut bedelinin yarısı için peşinat olmadan faizsiz borçlanma imkanı sunuluyor. Kalan tutar ise Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı Kurumu tarafından faizsiz finansman desteğiyle karşılanıyor. Böylece katılımcılar, Emlak Konut'un "Yeni Yuvam Modeli" kapsamındaki projelerinden, teslimat süresi beklemeden ev sahibi olabiliyor.

3. "Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli"nin güvencesi nedir?

"Yeni Yuvam Modeli", Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO ile kamu sermayeli katılım bankası Emlak Katılım iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Bu güçlü yapı, Emlak Konut'un konut üretimindeki köklü tecrübesi ve Emlak Katılım'ın kamu bankacılığı güvencesiyle güvenli bir finansman modeli sunuyor.

4. "Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli"nin banka kredilerinden farkı nedir?

"Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli"nde ödemeler tamamen anapara üzerinden taksitlendirilir. Bu yönüyle model, klasik banka kredilerinden farklı olarak faizsiz, kefilsiz ve daha erişilebilir bir finansman imkanı sunar.

5. "Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli"nin diğer tasarruf finansman sistemlerinden farkı nedir?

Yeni Yuvam Modeli, diğer tasarruf finansman sistemlerinden ayrışarak, vatandaşlara Emlak Konut projelerinden teslimat süresi olmadan doğrudan ev sahibi olma imkanı sunar. Pek çok tasarruf finansman modelinde yer alan çekiliş, sıra veya dönemsel teslimat uygulamaları bu modelde bulunmaz. Emlak Konut'un köklü deneyimi ve Emlak Katılım'ın kamu bankacılığı güvencesiyle oluşturulan bu sistem, vatandaşlara güvenli ve kolay bir şekilde ev sahibi olma fırsatı tanır.

6. "Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli"nde ödeme planı nasıl belirlenir?

"Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli"nde ödeme planı, faiz, peşinat veya ara ödeme olmadan oluşturulur. Alıcı, konut bedelinin yarısını 60 aya kadar vadelerle Emlak Konut'a, kalan yarısını ise 30 aya kadar eşit taksitlerle Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı Şirketi'ne öder. Bu sistem, vatandaşlara esnek, erişilebilir ve faizsiz bir ödeme süreci sunar.

7. "Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli"nde Emlak Konut'un hangi projeleri yer alıyor?

"Yeni Yuvam Modeli", Emlak Konut'un İstanbul, Antalya ve Balıkesir'deki 23 prestijli projesinde uygulanıyor. Bu modelde; Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe (Hemen teslim), Komşu Finans Evleri (Hemen teslim), Göktürk Kemer Evleri, Balıkesir Emlak Konutları (Hemen teslim), Kuzey Adalar, Park Yaşam Antalya, Allsancak, Ataşehir 173, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora İzmir, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Gölyaka, Vadi Panorama Evleri ve Tual Asya projeleri vatandaşlara sunuluyor.

8. "Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli"nden kimler yararlanabiliyor?

"Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli"ne, kredi notu, gelir belgesi veya kefil şartı aranmadan, 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilir. Bu modelden yararlanmak için Emlak Konut'a başvuru yapmanız yeterlidir.

9. "Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli"ne katılım bedeli nedir ve nasıl ödenir?

"Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli" kapsamında, Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı üzerinden kullanılacak finansman desteğinin %50'lik bölümü için %7 oranında katılım bedeli alınır. Bu bedel, peşin olarak ya da kredi kartına 6 taksit imkanıyla ödenebilir. Finansman şirketi tarafından, organizasyon bedeli dışında herhangi bir ek ödeme veya başvuru ücreti alınmaz.

10. "Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli"ne başvuru nasıl yapılır?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız, Emlak Konut Genel Merkezi'ne veya "Yeni Yuvam Modeli"ne katılan projelerin satış ofislerine giderek başvuruda bulunabilir. Detaylı bilgi almak isteyenler ise www.emlakkonut.com.tr adresini ziyaret edebilir veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir.



