Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Görevde yükselme sınavları için online sınav paketleri
Doçentlikte köklü değişiklik: İntihal ve hatalı başvuruya ret kararı!
Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor
Borsa'da yüzde 2'lik düşüş! Açığa satışa 'Yukarı Adım Kuralı' geldi
İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, kar kapıda!
Erdoğan duyurdu: Kirada planlamayı devlet yapacak
Yolcu treni servis minibüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı
2025'in İlk 9 Ayının En Çok Satılan Otomobilleri Açıklandı
Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi yola çıktı
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
Devlet Bahçeli: Asıl mesele, Gazze'de ateşkesin uygulanması
Sporcuların üzerine çığ düşmesiyle ilgili 2 kişi hakkında dava açıldı
Antalya Büyükşehir'e yeni operasyon: 6 gözaltı
Otomobil almanın tam zamanı mı? 200 bin liralık fark olabilir!
Peşinatsız ve Ara Ödemesiz Konut Alma Fırsatı
Her 3 çocuktan biri akran zorbalığına uğruyor
Lisede 11. Sınıfta Diploma, 12. Sınıfta Uzmanlaşma Dönemi
Genel Af Yok, Silah Bırakanlara Özel Yasa Meclis Gündeminde
KPSS soruşturması! 7 İlde FETÖ Operasyonu: 13 Gözaltı
Eski Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Erdem tutuklandı
AYM, Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarına ilişkin iptal davasını reddetti
MEB'in yeni okul kıyafeti düzenlemesi sahadan tam not aldı
O ilde eğitim seferberliği: 2 haftada 20 kız öğrenci okula döndürüldü
TİHEK'ten tesettürlü kadını havuz kabul etmeyen derneğe ceza
İZBETON Davası'nda savcılık mütalaasını açıkladı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2025 16:03, Son Güncelleme : 14 Ekim 2025 16:59
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan "şüpheli" İstanbul Adliyesi Güvenlik Müdürü Adnan A. "mağdur" olarak yer aldı.

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, soruşturmaya konu olayın 26 Mayıs'ta yaşandığı, adliyenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ses kaydı olmadığı, olay başlamadan önce şüpheli Aslan'ın beraberindeki 4 kişiyle yürüyen merdivenin karşısında durduğu ifade edildi.

- Güvenlik müdürüne karşı "görevini yaptırmamak için direnme" suçunu işlediği tespiti

Raporda, olayın devamında şüphelinin kısıtlı alana doğru yürümeye başladığı, buranın önüne geldiğinde, görevlilerin Aslan'ın önünü kapatarak geçmesine izin vermediği ve tarafların 3 dakika konuştukları kaydedildi.

Görüntüdeki mavi takım elbiseli bir kişinin kısıtlı koridor yönüne seslendiği, eliyle burayı işaret ettiği, çevrede bekleyenlerin de bunun üzerine kısıtlı alana geldikleri raporda belirtildi.

Raporda, görevli mağdurun bu sırada telefonla konuşarak kısıtlı alandan dışarı çıktığı, Aslan'ın da kalabalığın arkasından kısıtlı alana doğru yürümeye başladığı, bu sırada mağdur Adnan A.'nın telefonda konuşmaya devam ederken, şüpheliye eliyle dur işareti yaptığı anlatıldı.

Aynı anda mağdurun şüphelinin koluna girerek sağ taraftaki kısıtlı alana doğru çevirdiği ardından telefonu kapattığı, şüphelinin ise el işaretleri yaparak bir şeyler söylediği raporda yer aldı.

Raporda, ikinci güvenlik görevlisinin bu esnada mağdur ve şüphelinin yanlarına geldiği, her iki görevlinin de şüpheliyi sağ taraftaki kısıtlı alana yönlendirdikleri, devamında mağdurun kısıtlı alana yalnızca Aslan'ı alabileceğine ilişkin aralarında konuşma geçtiğini ifade ettiği belirtildi.

İddianamede, olay tarihinde görev yapan güvenlik amirleri ve görevlilerinin ifadelerinde, şüphelinin kısıtlı alana girmek için ısrar ederek tutanakta belirtilen bazı sözleri kullandığı, kendilerine fiziki müdahalesinin olmadığını beyan ettikleri aktarıldı.

Şüpheli Aslan'ın kamu görevlisi sıfatıyla görevini yerine getirmeye çalışan mağdurun görevini yapmasını engellemek kastıyla tehditte bulunarak üzerine atılı "görevi yaptırmamak için direnme" suçunu işlediği ifade edilen iddianamede, şüphelinin 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

