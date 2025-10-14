KKTC, cumhurbaşkanı seçimi için sandığa gidiyor

1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
Devlet Bahçeli: Asıl mesele, Gazze'de ateşkesin uygulanması
Sporcuların üzerine çığ düşmesiyle ilgili 2 kişi hakkında dava açıldı
Antalya Büyükşehir'e yeni operasyon: 6 gözaltı
Otomobil almanın tam zamanı mı? 200 bin liralık fark olabilir!
Peşinatsız ve Ara Ödemesiz Konut Alma Fırsatı
Her 3 çocuktan biri akran zorbalığına uğruyor
Lisede 11. Sınıfta Diploma, 12. Sınıfta Uzmanlaşma Dönemi
Genel Af Yok, Silah Bırakanlara Özel Yasa Meclis Gündeminde
KPSS soruşturması! 7 İlde FETÖ Operasyonu: 13 Gözaltı
Eski Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Erdem tutuklandı
AYM, Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarına ilişkin iptal davasını reddetti
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
MEB'in yeni okul kıyafeti düzenlemesi sahadan tam not aldı
O ilde eğitim seferberliği: 2 haftada 20 kız öğrenci okula döndürüldü
TİHEK'ten tesettürlü kadını havuz kabul etmeyen derneğe ceza
İZBETON Davası'nda savcılık mütalaasını açıkladı
Gayrimenkulde satışlar rekora gidiyor: İlk 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı!
Okullarda afet alarmı: 3 milyon öğrenci aynı anda tatbikat yaptı
Trump'tan Erdoğan'a: İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu
Asgari Ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5'li senaryo!
Öğrencinin akrabaları okul müdürü ve öğretmene saldırdı: 1 tutuklama
'Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var' iddiası yalanlandı
Erdoğan karşı çıktı, diğer liderler destek verdi: Mısır'da Netanyahu krizi!
Rezan Epözdemir soruşturması tamamlandı: İşte istenen ceza!
MEB'den bağımlılıkla mücadele için psikoeğitim programları
AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yarışacak 8 aday, yoğun kampanya dönemine girdi.

Haber Giriş : 14 Ekim 2025 12:10, Son Güncelleme : 14 Ekim 2025 12:39
KKTC, cumhurbaşkanı seçimi için sandığa gidiyor

KKTC'de 19 Ekim Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oy kullanacak seçmen sayısı, 218 bin 313 olarak açıklandı.

Seçimin ilk turuna mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bağımsız aday, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ise partisinin adayı olarak katılacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Hüseyin Gürlek, Mehmet Hasgüler, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran ve İbrahim Yazıcı bağımsız aday olarak, Osman Zorba ise Kıbrıs Sosyalist Partisinin adayı olarak mücadele edecek.

Seçime sayılı günler kalırken 8 cumhurbaşkanı adayının kampanyalarında hareketlilik yaşanıyor. Başta başkent Lefkoşa olmak üzere, tüm kent ve köylerde meydanlar, adayların afişleri ve pankartlarıyla süslenirken gazete, televizyon ve internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında ilk tura katılacak adayların reklamları sıklıkla yer alıyor.

Adaylar, kent ve beldelerdeki günlük mitinglerin yanı sıra derneklerin düzenlediği etkinliklere de katılıyor.

KKTC seçimlerinde adayların propaganda ve kampanya süresi, seçim yasaklarının başlayacağı 18 Ekim mesai bitimine kadar sürecek.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'teki Barış Harekatı'ndan sonra kendi devlet çatısı altında ilk devlet başkanlığı seçimini 20 Haziran 1976'da yaptı.

Kıbrıs Türkleri 44 yıl içinde 2 kez Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanlığı, 8 kez de KKTC Cumhurbaşkanlığı için oy kullandı.

KKTC halkı, 19 Ekim Cumhurbaşkanı seçiminde 9. kez sandık başına giderek ülkeyi yönetecek 6. cumhurbaşkanını seçecek.

KKTC'de 2020'de yapılan seçimi kazanarak cumhurbaşkanı olan Ersin Tatar, ilk turda oyların yüzde 21,67'sini alarak ikinci tura kalamayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve önceki 5 cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olan Arif Salih Kırdağ, bu seçimde tekrar birbirleriyle mücadele edecek.

KKTC cumhurbaşkanı seçimleri

KKTC'de cumhurbaşkanı, 5 yılda bir halk tarafından seçiliyor ve herhangi bir dönem kısıtlaması bulunmuyor.

Seçimde ilk turda yüzde 50+1 oyun alınması (salt çoğunluk) halinde cumhurbaşkanı seçiliyor, hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılıyor. İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ülkeyi 1985-2005 döneminde seçimlere bağımsız girerek yönetti. Denktaş, 2000'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Derviş Eroğlu'nun adaylıktan çekilmesi ve aday sayısının 1'e inmesi nedeniyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilmiş, 2005'teki ise seçimde aday olmamıştı.

2005'te yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde CTP adayı Mehmet Ali Talat, yüzde 55,59 oy oranıyla KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı olurken 2010'da UBP'nin adayı Derviş Eroğlu yüzde 50,35 oy oranıyla KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı olmuştu.

2015'te yapılan seçimler sonucunda KKTC'nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olmuş, 2020'deki seçimlerde ise mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 5. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

