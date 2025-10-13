Gayrimenkulde satışlar rekora gidiyor: İlk 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı!
Gayrimenkulde satışlar rekora gidiyor: İlk 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı!
Siyasi

Trump'tan Erdoğan'a: İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanında olduğunu belirterek, "Ordusu, onun söylediğinden çok daha güçlü. Son zamanlardaki bazı süreçlere bakarsanız, kazanıyordu ama hiçbir övgü istemiyor. Sert bir adam ama benim dostum ve ona ihtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum." dedi.

13 Ekim 2025 19:31
Trump'tan Erdoğan'a: İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu

ABD Başkanı Trump, dünya liderlerini Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde bir araya getiren zirvede gerçekleştirilen Şarm el-Şeyh Anlaşması imza töreninde konuştu.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile aynı masada oturdu.

Burada yaptığı kısa konuşmada Trump, "Bu noktaya gelmek 3 bin yıl sürdü, inanabiliyor musunuz? Ancak bu durum (anlaşma) sürecek, bu devam edecek." ifadesini kullandı.

"Bugün sadece Orta Doğu için değil, tüm dünya için inanılmaz bir gün." diye konuşan Trump, bu sürecin tarihi bir öneme sahip olduğuna işaret etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Konuşmasında Orta Doğu'da barış sürecine katkı veren tüm ülke liderlerine teşekkür eden ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Ordusu, onun söylediğinden çok daha güçlü. Son zamanlardaki bazı süreçlere bakarsanız, kazanıyordu ama hiçbir övgü istemiyor. Sert bir adam ama benim dostum ve ona ihtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Katar Emiri Şeyh Temim ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye de ayrı ayrı teşekkür eden ABD Başkanı, her iki ülkenin de bu süreçte çok önemli rol oynadığını ve bunun sonucunda bu organizasyon için Mısır'ı tercih ettiklerini belirtti.

Gazze'nin yeniden inşa sürecinde özellikle bazı Arap ülkelerinin çok katkı yapacağına inandığını vurgulayan Trump, "Bu ülkelerin hepsi o kadar çok şeye sahip ki, arkamızdaki sırada daha fazla para ve güç var. Bu onlar için çok benzersiz bir konum, onlar gerçekten dünyanın en güçlü ve zengin ülkeleri arasında yer alıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, "Burada harika insanlar ve ülkelerini gerçekten önemseyen insanlar var ve bunun nedeni hepsinin bir araya gelip Gazze'yi düzeltmek istemeleriydi. Her şeyi düzeltmek istiyorlar." şeklinde konuştu.

