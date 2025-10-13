Gayrimenkulde satışlar rekora gidiyor: İlk 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı!
Öğrencinin akrabaları okul müdürü ve öğretmene saldırdı: 1 tutuklama

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kavaklıdere Şehit Murat Kartal Ortaokulu Müdürü N.Ö. ve eski müdür E.S., öğrencisi Y.G.'nin ağabeyi M.G. ve akrabaları tarafından saldırıya uğradı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden M.G. tutuklanırken, eğitim sendikaları yaşanan olayı kınadı.

Haber Giriş : 13 Ekim 2025 19:04
Öğrencinin akrabaları okul müdürü ve öğretmene saldırdı: 1 tutuklama

Olay, 10 Ekim'de Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'ndeki okul bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre 8'inci sınıf öğrencisi Y.G., matematik dersi sırasında sınıfın huzurunu bozduğu gerekçesiyle tartıştı. Sınıftan çıkan Y.G., durumu ailesine anlatmak için okuldan çıkmak istedi. Y.G.'nin okuldan çıktığını gören okul müdürü N.Ö. ile öğretmen E.S., öğrenciyi durdurdu. Bu sırada okula gelen öğrencinin ağabeyi M.G. ve akrabaları, N.Ö. ve E.S. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında eğitimciler N.Ö. ve E.S. darbedildi.

İhbar üzerine okula jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili M.G. ile 2 akrabası gözaltına alındı. 2 kişi ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşanan olayın ardından, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş temsilcileri Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda toplanarak ortak basın açıklaması yaptı. Öğretmenler, okul müdürüne yapılan saldırıyı kınadı. Basın bildirisini okuyan Türk Eğitim-Sen Alaşehir Temsilcisi Osman Suat Çete, "Eğitim kurumları, bilgiyle donatılmış bireylerin yetiştiği, güvenli ve saygı temelli alanlar olmalıdır. Ancak son yıllarda öğretmenlere ve okul yöneticilerine yönelik saldırıların arttığına dair haberler toplumda ciddi bir endişe yaratmaktadır. Bir okul müdürüne yapılan saldırı, yalnızca bir bireye değil, aynı zamanda eğitime, disipline ve geleceğe yapılan bir saldırıdır" dedi.

Çete, eğitimcilere yönelik şiddetin hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Çözüm, yalnızca güvenlik önlemlerini artırmakla değil, aileler, öğretmenler, öğrenciler ve yöneticiler arasında sağlıklı iletişimi güçlendirmekle mümkündür. Eğitim kurumlarını korumak, geleceğimizi korumaktır" diye konuştu.

