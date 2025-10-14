106 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
Kayseri'de hakkında 6 ayrı "hırsızlık" suçundan 106 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2025 10:20, Son Güncelleme : 14 Ekim 2025 10:21
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında 3 ilde 6 ayrı "hırsızlık" suçundan 106 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç. (35) yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.