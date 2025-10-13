Üniversite şehrine yapılan uyuşturucu sevkiyatı engellendi: 3 gözaltı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yahşihan ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 40 bin üniversite öğrencisinin bulunduğu ilçede jandarma ekipleri tarafından uygulama noktasında Ankara'dan gelen bir ticari taksi durduruldu. Araçta yapılan aramada yolcular A.I. (24), S.O. (27) ve İ.Ö.K.'ye (40) ait 581 adet sentetik ecza hapı ve 116 gram (464 adet hap) sentetik ecza tozu ele geçirildi. Şüphelilerin Ankara'daki adreslerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda da 4 bin 94 adet sentetik hap bulundu.

Yahşihan ilçesinde özellikle üniversite öğrencilerine pazarlanmak üzere piyasaya sürülmek istendiği değerlendirilen sentetik haplarla ilgili soruşturma sürüyor. Çeşitli suçlardan kayıtları bulunduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.