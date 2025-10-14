Antalya'da drift atan sürücüye 92 bin 784 lira ceza
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 92 bin 784 lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutseydi Mahallesi'nde otomobille drift atıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Drift attığı belirlenen sürücüye 92 bin 784 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, araç 4 ay süreyle trafikten men edildi.
Öte yandan, sürücünün otomobille drift attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.