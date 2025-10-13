Gayrimenkulde satışlar rekora gidiyor: İlk 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı!
Gayrimenkulde satışlar rekora gidiyor: İlk 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı!
Okullarda afet alarmı: 3 milyon öğrenci aynı anda tatbikat yaptı
Okullarda afet alarmı: 3 milyon öğrenci aynı anda tatbikat yaptı
Trump'tan Erdoğan'a: İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu
Trump'tan Erdoğan'a: İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu
Asgari Ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5'li senaryo!
Asgari Ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5'li senaryo!
Öğrencinin akrabaları okul müdürü ve öğretmene saldırdı: 1 tutuklama
Öğrencinin akrabaları okul müdürü ve öğretmene saldırdı: 1 tutuklama
'Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var' iddiası yalanlandı
'Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var' iddiası yalanlandı
Erdoğan karşı çıktı, diğer liderler destek verdi: Mısır'da Netanyahu krizi!
Erdoğan karşı çıktı, diğer liderler destek verdi: Mısır'da Netanyahu krizi!
Rezan Epözdemir soruşturması tamamlandı: İşte istenen ceza!
Rezan Epözdemir soruşturması tamamlandı: İşte istenen ceza!
MEB'den bağımlılıkla mücadele için psikoeğitim programları
MEB'den bağımlılıkla mücadele için psikoeğitim programları
AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza
Filistinli esirler ilk kez konuştu
Filistinli esirler ilk kez konuştu
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ana sayfaHaberler Eğitim

Okullarda afet alarmı: 3 milyon öğrenci aynı anda tatbikat yaptı

Milli Eğitim Bakanlığınca "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında, 81 ilde eş zamanlı tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. İstanbul'da 7 bin okulda, 3 milyon öğrenci ve 170 bin öğretmen tatbikata katıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2025 19:56, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 20:07
Yazdır
Okullarda afet alarmı: 3 milyon öğrenci aynı anda tatbikat yaptı

Milli Eğitim Bakanlığınca "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında ülke genelindeki tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen tatbikat kapsamında öğrenciler, afet anında doğru ve hızlı tahliye yöntemlerini uygulamalı olarak öğrendi. Bu kapsamda Ataşehir'de bulunan Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de bugün afet ve tahliye tatbikatı yapıldı. Deprem anında yapılması gerekenlere karşı bilgilendirilen öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle belirlenen güvenli alanlara kısa sürede ulaştı.

"3 milyon öğrencimizin afet farkındalığıyla güne başlamasını sağladık"

Burada açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, "Bugün, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü. Bu vesileyle Milli Eğitim Bakanlığımız, 81 ilimizde farkındalık oluşturmak amacıyla eş zamanlı bir tahliye tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat, tüm illerimizde aynı anda uygulandı. Biz de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, 3 milyon öğrencimizin bugün sabah afet farkındalığıyla güne başlamasını sağladık. Bunu çok önemli buluyoruz. Çünkü ülkemizde afetlerin tamamen ortadan kaldırılması mümkün değil; ancak bu risklerin eğitimle ve bilinçle azaltılması, önleyici tedbirlerin alınması mümkündür. Sınıflarda başlayan bu bilinç, evlere, sokaklara ve ülkemizin geneline yayılıyor. Bugün de gördüğünüz üzere, öğrencilerimiz bakanlığımızın daha önce yürüttüğü eğitimler sayesinde tatbikata hazırlıklı, bilinçli ve planlı bir şekilde katıldılar. İstanbul genelinde yaklaşık 7 bin okulda, 3 milyon öğrenci ve 170 bin öğretmen, bakanlığımızın emir ve direktifleri doğrultusunda tatbikatı başarıyla gerçekleştirdi" diye konuştu.

"Bu tür tatbikatlarımızı düzenli olarak sürdürüyoruz"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü Mehmet Fatih Kurtulmuş ise bu tür tatbikatlara devam edileceğine değinerek, "Deprem tatbikatı, Bakanlığımızın 'Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare' projesi kapsamında gerçekleştirilen önemli bir etkinliktir. Bu etkinlik ile öğrencilerimize afet farkındalığı kazandırmak, ailelerinde ve okullarında doğru davranışları pekiştirmek, toplum olarak afetlere hazır bir yapıya ulaşmak hedeflenmektedir. Geçen ay bir uygulama gerçekleştirdik, bugün yenisini yaptık ve bu ayın sonunda bir deprem tatbikatı daha gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ülkemiz bir deprem kuşağında yer alıyor ve bu nedenle risk oranı oldukça yüksek. Bu farkındalıkla, öğrencilerimizin ve toplumun afet anında doğru davranışları sergilemesi ve bilinçli hareket etmesi amacıyla çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" diye konuştu.
Öğrenciler ise bu tür tatbikatların kendileri için faydalı olduğunu söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber