Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor

Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

TBMM Adalet Komisyonundan geçen düzenlemeye göre hız sınırını aşanlara tolerans uygulanmayacak. Yeni ceza sistemi 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Haber Giriş : 14 Ekim 2025 16:48, Son Güncelleme : 14 Ekim 2025 16:49
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta Karayolları Trafik Kanunu'nda önemli değişiklikler görüşülüyor. Gündemdeki kanun teklifine göre, hız aşımında yıllardır uygulanan yüzde 10 tolerans kaldırılıyor. Bu değişiklikle birlikte artık en küçük hız aşımı bile trafik cezasına tabi olacak.

Bu düzenleme medyada çoğunlukla cezaların artırılması boyutuyla konuşulsa da, memurlar.net'in kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu üzerinde yaptığı incelemelere göre asıl köklü değişiklik tolerans sisteminde yapılıyor.

Kanunun 51. Maddesi Baştan Yazılıyor

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 51. maddesi, mevcut haliyle hız sınırının yüzde 10, 30 ve 50 oranında aşılması durumuna göre kademeli ceza uygulanmasını düzenliyordu. Ancak yeni teklif bu maddeyi tamamen değiştiriyor.

Kanun teklifinin Genel Kuruldan geçmesi halinde yeni ceza sistemi 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemeye göre artık hız sınırının yüzde olarak değil, kilometre bazlı aşımı esas alınacak.

Yeni Ceza Tablosu: Tolerans Kalkıyor

Yeni düzenlemeye göre yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını aşan sürücülere şu cezalar kesilecek:

Yerleşim yeri içinde:

6-10 km/s aşımına 2.000 TL,

11-15 km/s aşımına 4.000 TL,

16-20 km/s aşımına 6.000 TL,

21-25 km/s aşımına 8.000 TL,

26-35 km/s aşımına 12.000 TL,

36-45 km/s aşımına 15.000 TL,

46-55 km/s aşımına 20.000 TL,

56-65 km/s aşımına 25.000 TL,

66 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL.

Yerleşim yeri dışında:

11-15 km/s aşımına 2.000 TL,

16-20 km/s aşımına 4.000 TL,

21-25 km/s aşımına 6.000 TL,

26-30 km/s aşımına 8.000 TL,

31-40 km/s aşımına 12.000 TL,

41-50 km/s aşımına 15.000 TL,

51-60 km/s aşımına 20.000 TL,

61-70 km/s aşımına 25.000 TL,

71 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL.

Örnek: 77 km hız artık cezaya tabi olacak

Mevcut uygulamada yerleşim yerinde hız sınırı 70 km/s olan bir bölgede 77 km/s ile giden sürücü, yüzde 10'luk tolerans nedeniyle ceza almıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte 6 km aşım yapmış sayılacak ve 2 bin TL ceza kesilecek.

Hız Aşımı Ceza Oranları Yeniden Belirlendi

Kanun teklifinde hız sınırını yüzde 10, yüzde 30 veya yüzde 50 oranında aşma uygulamasına dair herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Tolerans sisteminin kaldırılmasıyla birlikte cezalar doğrudan km/s aşımına göre belirlenecek.

Memurlar.net'in İncelemesine Göre.

memurlar.net olarak kanun teklif metni ve TBMM Adalet Komisyonu raporu incelendiğinde, bu değişikliğin trafik cezalarının fiili olarak artmasına yol açacağı net şekilde görülüyor. Artık en küçük hız aşımında dahi idari para cezası uygulanacak.

Yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi halinde uygulama 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

