Meteoroloji'den 8 il için 'yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun batı ve güney kesimlerinde etkili olan yağışlar nedeniyle MeteoUyarı sisteminde 1 il için turuncu, 7 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı.

Halen devam eden yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istendi.

Muğla'da şiddetli yağış uyarısı

"Turuncu" kodla uyarılan Muğla il genelinde ise yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (metrekareye 51-110 kilogram) olması öngörülüyor.

Marmara'nın güneybatısında yer alan Çanakkale ve Balıkesir'in batısı ile Kıyı Ege'de bulunan İzmir, Aydın, Manisa'nın batısı ve Denizli'nin güney ve batı ilçelerinde de kuvvetli yağış geçişleri (metrekareye 21-60 kilogram) bekleniyor.

Antalya'da yağışlar öğle saatlerinde etkisini artıracak

Akdeniz Bölgesi'nde Antalya için yapılan uyarıya göre; öğle saatlerinden itibaren batı ilçelerinden başlayan yağışların, zamanla il merkezi ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (metrekareye 21-60 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Hortum ve sel riski

Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Açıklamada ayrıca, Ege'nin güney kıyıları ile Antalya çevrelerinde hortum riskinin bulunduğu, ulaşımda da aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.