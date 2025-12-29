Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkilerim var

ABD Başkanı Donald Trump, soykırımcı Netanyahu ile Florida'da bir araya geldi.

Trump görüşme öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD Başkanı, Gazze'de barış planının ikinci aşaması çok yakında hayata geçeceğini söyledi.

Gazze'nin yeniden inşasının yakında başlayacağını belirtti.

Türkiye'nin Gazze'de harika iş çıkardığını söyleyen Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkim var, Cumhurbaşkanı Erdoğan sürece büyük katkı verdi ve bence bu süreçte mükemmel bir iş çıkardı." dedi.