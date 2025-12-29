Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkilerim var
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de barış planının ikinci aşaması çok yakında hayata geçeceğini söyledi. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkilerim var. Bence bu süreçte mükemmel bir iş çıkardı." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2025 23:21, Son Güncelleme : 29 Aralık 2025 23:21
ABD Başkanı Donald Trump, soykırımcı Netanyahu ile Florida'da bir araya geldi.
Trump görüşme öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.
ABD Başkanı, Gazze'de barış planının ikinci aşaması çok yakında hayata geçeceğini söyledi.
Gazze'nin yeniden inşasının yakında başlayacağını belirtti.
Türkiye'nin Gazze'de harika iş çıkardığını söyleyen Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkim var, Cumhurbaşkanı Erdoğan sürece büyük katkı verdi ve bence bu süreçte mükemmel bir iş çıkardı." dedi.