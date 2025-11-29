Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Mehmet Şimşek: Kamu Harcamalarında Disiplin Sağladık
Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Malatya'da yağma, tefecilik ve kumar operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Asgari ücret masası kuruluyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
'Terörsüz Türkiye'den sonraki hedef: Yeni anayasa hızlanacak
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
29 Kasım 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yok
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Karahan: Enflasyonda yavaşlama var ancak daha hızlı olmalı
AYM'den emsal karar: 1600 dava açan avukata disiplin cezası
MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
İzmir'de sağanak: Yollar çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir kent merkezi ve kıyı ilçelerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda su birikintileri ve çökme meydana gelirken bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2025 15:13, Son Güncelleme : 29 Kasım 2025 15:14
İzmir'de sağanak: Yollar çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı

İl genelinde dün başlayan, gece ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sağanak özellikle Karaburun, Çeşme, Foça ve Dikili ilçelerinde yoğun şekilde hissedildi.

Kent merkezinde ise yağış sonrası bazı yollarda çökme meydana geldi ve su birikintileri oluştu. Çöken yollara giren araçlar zarar gördü.

Ortalamanın üzerinde yağış alan kıyı ilçelerinde sokak ve yollarda su birikintileri oluştu.

Deniz seviyesinin de yükselmesiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kalırken, trafikte yoğunluk yaşandı. İş yerleri ve evlerini su basan vatandaşlar ise biriken suları temizlemeye çalıştı.

Menderes ilçesi Efeçukuru Mahallesi'ndeki caminin minaresi kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı zarar gördü.

AFAD ve belediye ekipleri hasar tespit ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

