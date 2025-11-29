Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Mehmet Şimşek: Kamu Harcamalarında Disiplin Sağladık
Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Malatya'da yağma, tefecilik ve kumar operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Asgari ücret masası kuruluyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
'Terörsüz Türkiye'den sonraki hedef: Yeni anayasa hızlanacak
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
29 Kasım 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yok
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Karahan: Enflasyonda yavaşlama var ancak daha hızlı olmalı
AYM'den emsal karar: 1600 dava açan avukata disiplin cezası
MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
TFF resmen açıkladı: Bahis cezası alan 35 futbolcu için karar

TFF Tahkim Kurulu, bahis eylemi nedeniyle ceza alan 35 futbolcunun itirazlarını oy birliğiyle reddederken, Kocaelispor maçındaki disiplin cezalarına yönelik Galatasaray'ın başvurusu da kabul edilmedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Kasım 2025 14:58, Son Güncelleme : 29 Kasım 2025 14:59
TFF resmen açıkladı: Bahis cezası alan 35 futbolcu için karar

TFF Tahkim Kurulu, bahis olaylarından dolayı farklı sürelerle cezalandırılan 35 futbolcunun yaptığı itirazları değerlendirdi ve tüm başvuruları oy birliğiyle reddetti. Kurul ayrıca Galatasaray'ın Kocaelispor maçına ilişkin PFDK kararlarına yaptığı itirazı da kabul etmedi.

Bahis Cezaları Oy Birliğiyle Onandı

Federasyonun resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, 3 ile 12 ay arasında ceza alan 35 futbolcunun başvurularını inceleyerek cezaların uygulanmasına hükmetti.

Kurul, futbolcuların ceza erteleme taleplerini de yine oy birliğiyle reddetti.

Galatasaray'ın İtirazı da Reddedildi

Kocaelispor ile oynanan maç sonrasında PFDK tarafından para cezasına çarptırılan Galatasaray'ın yaptığı itiraz da Tahkim Kurulu tarafından kabul görmedi.

PFDK, sarı-kırmızılı kulübe:

520 bin TL çirkin ve kötü tezahürat, 120 bin TL merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, 220 bin TL saha olayları olmak üzere toplam 860 bin TL para cezası vermişti.

