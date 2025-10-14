Kazada yaralanan infaz koruma memuru hayatını kaybetti

Kaza, 9 Ekim Perşembe günü Yeşil Mahalle Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletinin hakimiyetini kaybeden infaz koruma memuru Yalçın Temel düşerek ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Temel'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Temel, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların tüm çabalarına rağmen yaklaşık bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybeden Temel'in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.