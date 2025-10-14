AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Görevde yükselme sınavları için online sınav paketleri
Haberler Siyasi

CHP Tunceli'de kriz: İl yönetimi kendini parti binasına kilitledi

CHP Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan, göreve geldiklerinden bu yana iç huzuru sağlamaya çalıştıklarını ancak eski milletvekili Polat Şaroğlu'nun partiyi kutuplaştırdığını ve partilileri birbirine düşürdüğünü iddia ederek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kendilerini parti binasına kilitlediklerini duyurdu.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 14 Ekim 2025 20:02, Son Güncelleme : 14 Ekim 2025 20:05
CHP Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan, eski milletvekili Polat Şaroğlu'nun parti içinde yetkisiz bir şekilde tüm süreçlere müdahil olduğunu ve Genel Merkez'in il örgütünü yok sayarak Şaroğlu üzerinden hareket ettiğini ileri sürerek genel merkezi protesto amaçlı yönetimiyle birlikte il kendisi il başkanlığına kilitledi.

Sözcü'den Evren Demirbaş'ın haberine göre, CHP Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan, "Partimizi terk etmiyoruz, partimize kilitleniyoruz. Bu haksızlığa ve parti içi adaletsizliğe karşı susmayacağız" dedi.

CHP Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan, parti içi işleyişe dair yaptığı açıklamada, eski milletvekili Polat Şaroğlu'nun Tunceli'de yetkisi olmamasına rağmen tüm siyasi süreçlerde etkin rol üstlendiğini savundu. Özcan, Genel Merkez'in il örgütünü dışladığını öne sürerken, örgütlerin uzun süredir rahatsızlık duyduğu bu duruma karşı sessiz kalmayacaklarını ifade etti.

"ÖRGÜTLER YOK SAYILIYOR KARARLAR DAR BİR KADRODAN ÇIKIYOR"

CHP Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan, Genel Merkez'in parti içi karar süreçlerinde il örgütünü dışladığını ve tüm yetkinin eski milletvekili Polat Şaroğlu'na fiilen devredildiğini iddia etti.

Özcan, Genel Başkan Özgür Özel'in göreve geldiğinde örgütlerin görüşüne önem verileceği yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, "Bu söylemler bizleri umutlandırmıştı. Ancak sahada bu sözlerin karşılığı olmadığını görüyoruz. Örgütler dışlanıyor, kararlar dar bir çevre tarafından alınıyor" dedi. Polat Şaroğlu'nun Tunceli'de resmi bir görevi bulunmamasına rağmen sahada tek yetkili gibi hareket ettiğini savunan Özcan, il yönetiminin süreçlerin dışında bırakıldığını belirtti. "Genel Merkez'in Şaroğlu üzerinden yürüttüğü bu yaklaşım, örgütle bağları zayıflatıyor ve parti tabanında rahatsızlık yaratıyor" ifadelerini kullandı.

"PARTİYİ TERK ETMİYORUZ, MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ"
CHP'li Kemal Özcan, Şaroğlu'nun bazı delegelere baskı uyguladığını ve örgüt içi demokratik işleyişe zarar verdiğini öne sürdü. "Her gün birkaç delege otellere çağrılarak ikna edilmeye çalışılıyor. Bu, iradeye saygısızlıktır" diyen Özcan, Şaroğlu'nun halkta karşılığı olmadığını ve Genel Merkez'in yanlış yönlendirildiğini savundu. Özcan ayrıca, kutsal kabul edilen kirvelik ilişkisinin kişisel çıkar için kullanıldığını iddia ederek, "Kirveliği hem yerelde hem Ankara'da kişisel siyasi pozisyon için araç haline getirdiğini görüyoruz" dedi. Tüm bu gelişmelere rağmen partiden ayrılmayacaklarını vurgulayan Özcan, "Örgütümüzü kimsenin vesayeti altına sokmayacağız. Partiyi terk etmiyoruz, aksine partimize kilitleniyoruz. Haksızlığa karşı susmayacağız" ifadelerini kullandı.

