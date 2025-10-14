Milli sporcunun çığda ölümünde kulüp yöneticisi ve antrenöre dava

Erzurum'da antrenman yaparken çığ altında kalan milli sporcu Emre Yazgan'ın (16) ölümü, 4 sporcunun da yaralanmasına ilişkin olayda kusurlu oldukları tespit edilen kulüp yöneticisi G.Ş. ile sorumlu antrenör B.M. hakkında 'Taksirle bir insanın ölümüne sebebiyet verme' suçundan kamu davası açıldı.

Olay, 21 Aralık 2024'te Palandöken Dağı Sultan Seki mevkisinde meydana geldi. Yüksek irtifa kampı yapan judo takımından 14 sporcu antrenman yaparken bölgeye çığ düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kar kütlesi altında kalan sporculardan Emre Yazgan hayatını kaybetti, 4 sporcu yaralandı.

Olayla ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Kulüp yöneticisi G.Ş. ile sorumlu antrenör B.M. hakkında 'Taksirle bir insanın ölümüne sebebiyet verme' suçundan kamu davası açıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"21 Aralık 2024 tarihinde saat 10.45 sıralarında Erzurum ili Palandöken Dağı Sultan Seki mevkisinde çığ düşmesi olayı meydana gelmiş ve yaşanan çığ felaketi sonucunda yüksek irtifa kampı için ilimize gelen ve olay anında antrenman yapmak için bölgede bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Judo Kulübü mensubu 16 kişilik gruptan 4 kişi yaralanmış, Emre Yazgan isimli sporcunun ise çığ altında kalarak vefat ettiğinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilmesi üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında detaylı bir şekilde olay yeri inceleme çalışmaları yapılmış ve yine alanında uzman bilirkişilerden olaya ilişkin bilirkişi raporu alınmıştır. Müteveffa hakkında alınan otopsi raporunda ise ölümün çığ altında kalmaya bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir. Maddi gerçeği ortaya çıkarılabilmek için başlatılan soruşturma etkin bir şekilde, çok yönlü ve titizlikle yürütülmüş, soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve bulgular, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilip incelenmiş ve soruşturma sonucunda yaralanan olay mağdurlarının beyanları, tanık anlatımları, olay yeri tespitleri ve bilirkişi raporu doğrultusunda müteveffanın ölümünde taksir düzeyinde kusurlu oldukları tespit edilen kulüp yetkili yöneticisi şüpheli G.Ş. ile sporculardan sorumlu antrenör B.M. isimli şahıslar hakkında 3 Ekim 2025 tarihinde 'Taksirle Bir İnsanın Ölümüne Sebebiyet Verme' suçundan kamu davası açılmıştır."