Eniştesini vurup, otomobille üzerinden geçmişti, yeniden yargılandı

Olay, geçen yıl 3 Mart'ta saat 17.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde bir marketin önünde meydana geldi. Yener Koçer ile eniştesi Sertan Temel arasında kavga çıktı. Koçer yanında getirdiği tabancayla eniştesine ateş etti. Başına 3 kurşun isabet eden Sertan Temel, yere yığıldı. Otomobiline binen Koçer, yerdeki eniştesinin üzerinden geçip, bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İhbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Temel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Koçer ise kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yener Koçer, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Koçer hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ KULLANILARAK 18 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Davanın, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 24 Ekim'de görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Yener Koçer, 'Kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, 'haksız tahrik' indirimi uygulayıp, cezayı 18 yıl hapse düşürdü.

İSTİNAFA TAŞINDI

Ölen Temel'in şikayetçi yakınları ile sanık Koçer'in avukatları karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrası sanık Yener Koçer'e verilen 'haksız tahrik' indiriminin eksik uygulandığı gerekçesiyle sanığa verilen cezayı fazla bularak, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

YENİDEN YARGILANDI

Bozma kararının ardından Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Yener Koçer ile ölen Temel'in şikayetçi babası K.T. salonda hazır bulundu. Kendisinin sürekli darp edildiğini öne süren sanık Koçer, "Türk adaletine güveniyorum. Daha önce beni ve ailemi sürekli tehdit edip, darp ediyordu. Görüntülerdeki dayağı ben Sertan ile her karşılaştığımızda yiyordum. Benim kurulu düzenim vardı. Kimseye zararım yoktu. Planlasaydım evime geldiğinde öldürürdüm" ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETÇİ BABA: OĞLUMA KUMPAS KURDULAR

Ölen Temel'in babası K.T. ise şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Oğluma, sanık ile kız kardeşi olaydan birkaç ay önce kumpas kurdular. 'Anlaşalım' diyerek evine çağırdılar. Darbedip, polise şikayet ettiler. Oğlumun hem parasını aldılar hem de kumpas kurarak, öldürdüler. Türk adaletine güveniyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Şikayetçi baba Temel konuşurken, izleyici koltuğunda oturan ölen Temel'in kız kardeşleri ve ablaları sanığa tepki gösterdi. Mahkeme heyetine yönelik de bazı sözler söyleyen maktül taraf yakınları mahkeme başkanının talimatı ile salondan dışarı çıkarıldı.

ERTELENDİ

Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanık Yener Koçer'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, beklenen akıl sağlığı raporu nedeniyle davayı ileri bir tarihe erteledi.