Bir futbolcu daha vergi rekortmenleri listesinde!

GİB, 2024 yılına ilişkin gelir vergisi rekortmenleri listesini duyurdu. Trabzonspor'dan KDV dahil 36 milyon euro bonservis karşılığında Galatasaray'a transfer olan milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Trabzon'da 2024 Gelir Vergisi rekortmenleri sıralamasında 3'üncü sırada yer aldı.

22 MİLYON 714 BİN 624 TL VERGİ



Galatasaray ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki kalecinin, sırasıyla 110 milyon TL, 120 milyon TL, 130 milyon TL, 140 milyon TL ve 150 milyon TL garanti ücret kazanacağı bildirilmişti.

Trabzon yerel basınından 61Saat'in haberine göre; Uğurcan Çakır'ın, Trabzonspor forması giydiği döneme dair beyan ettiği gelir üzerinden tahakkuk eden vergi miktarının 22 milyon 714 bin 624 TL olarak açıklandı.

ERTUĞRUL DOĞAN DA LİSTEDE



Öte yandan Kurumlar Vergisi sıralamasında sahibi olduğu Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret A.Ş. ile ilk sırada bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bireysel vergi rekortmenleri listesinde 23'üncü sıranın sahibi oldu. Başkan Doğan'a 2024 yılı için 4 milyon 298 bin 104 TL gelirler vergisi tahakkuku oluştu.