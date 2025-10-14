AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Görevde yükselme sınavları için online sınav paketleri
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Doçentlikte köklü değişiklik: İntihal ve hatalı başvuruya ret kararı!
Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor
Borsa'da yüzde 2'lik düşüş! Açığa satışa 'Yukarı Adım Kuralı' geldi
İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, kar kapıda!
Erdoğan duyurdu: Kirada planlamayı devlet yapacak
Yolcu treni servis minibüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı
2025'in İlk 9 Ayının En Çok Satılan Otomobilleri Açıklandı
Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi yola çıktı
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
Devlet Bahçeli: Asıl mesele, Gazze'de ateşkesin uygulanması
Sporcuların üzerine çığ düşmesiyle ilgili 2 kişi hakkında dava açıldı
Antalya Büyükşehir'e yeni operasyon: 6 gözaltı
Otomobil almanın tam zamanı mı? 200 bin liralık fark olabilir!
Peşinatsız ve Ara Ödemesiz Konut Alma Fırsatı
Her 3 çocuktan biri akran zorbalığına uğruyor
Lisede 11. Sınıfta Diploma, 12. Sınıfta Uzmanlaşma Dönemi
Genel Af Yok, Silah Bırakanlara Özel Yasa Meclis Gündeminde
KPSS soruşturması! 7 İlde FETÖ Operasyonu: 13 Gözaltı
Eski Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Erdem tutuklandı
AYM, Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarına ilişkin iptal davasını reddetti
Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Çekiçle 1 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çekiçle aynı aileden bir kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2025 21:25, Son Güncelleme : 14 Ekim 2025 21:36
Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık M.G, sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, tahliye ve beraatini talep etti.

M.G. savunmasında, "Beni hırsızlık ve telefon çalmakla suçladılar. Benim böyle bir eylemim söz konusu değildir. Kendileriyle husumetim yoktur." dedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, M.G'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

- Olay

Kardeşköy Mahallesi'nde 16 Temmuz 2024'te H.D'nin (65) evinde bağrışma seslerini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekibi H.D. ile eşi Nakşiye Duran (60), kızı H.G. (37) ve torunu B.G'yi (6) yaralı halde bulmuştu.

Aile, Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, durumu ağır olan Nakşiye Duran sevk edildiği hastanede 17 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Hastanede ilk ifadesi alınan H.G, annesinde olan kızı B.G'yi almak için eve girdiği esnada televizyon tamiri için evde bulunan M.G'nin çekiçle kendisine saldırdığını söylemişti.

Çekiçle diğer aile bireylerini de yaraladığı öne sürülen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

