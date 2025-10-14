AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Sağlık astsubayı, tartıştığı emekli astsubayı öldürdü

Çanakkale'de emekli astsubay G.Y., aralarında bulunan husumet nedeniyle kavga ettiği sağlık astsubayı C.B. tarafından tabancayla sırtından vurularak, hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Ekim 2025 21:37, Son Güncelleme : 14 Ekim 2025 21:38
Sağlık astsubayı, tartıştığı emekli astsubayı öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Esenler Mahallesi Bahçelievler 10'uncu Etap Kutluay Apartmanı'nın bahçesinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen sağlık astsubayı C.B. ile emekli astsubay G.Y. apartmanın önünde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir süre sonra C.B., yanında bulunan tabancayla G.Y.'yi sırtından vurdu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri G.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli C.B. ise suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

