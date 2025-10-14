Genel Kurul toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

Genel Kurulda Yeni Yol Partisinin "Son 5 yılda tarihi 100 yılı aşan eserler üzerinde yapılan restorasyonların incelenmesi", İYİ Parti'nin "kahverengi kokarca zararlısının ülke genelindeki etkilerinin tespiti", DEM Parti'nin "cezaevlerindeki idare ve gözlem kurulları"na ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, son yıllarda camilerin restorasyonunun özensiz yapıldığını iddia ederek, Edirne Selimiye Cami ve Külliyesi'nde planlanan restorasyon çalışmalarını eleştirdi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da Yeni Yol Partisi'nin grup önerisi üzerinde söz alarak, restorasyon işinin hem yapımının hem de değerlendirilmesinin teknik ve siyasetin değil bilimin konusu olduğunu söyledi. Uslu, "Elbette herkesin fikri olacak, özgürce ifade edecek ancak uzman kurulların aylar süren çalışmalar sonunda verdiği kararları şöyle, günübirlik, anlık cümlelerle değerlendirmek doğru değil." dedi.

Restorasyonların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapıldığını anımsatan Uslu, "Farklı görüşler ortaya çıkabiliyor uzmanlar arasında ama nihayetinde yaptığımız her iş uzmanların verdiği karar sonunda oluyor." ifadesini kullandı.

Tarihi yapıları korumanın "coğrafyanın hafızasına, medeniyetin kodlarına sahip çıkmak" anlamına geldiğini belirten Uslu, tarihi yapıların geçmiş ile gelecek arasında bir köprü olduğunu vurguladı.

AK Parti döneminde yapılan çalışmalara değinen Uslu, "AK Parti olarak da muhteşem çalışmalar yaptık. Hepiniz biliyorsunuz, yaklaşık olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 3 bin, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz 6 binden fazla olmak üzere 10 bin eserin restorasyonunu bugüne kadar tamamladı." diye konuştu.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, kahverengi kokarca zararlısının sadece tarım ürünlerini değil, sosyal hayatı da tehdit etme noktasına geldiğini belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığının kahverengi kokarca zararlısına karşı verdiği mücadeleyi eleştirdi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de kahverengi kokarcayla mücadelenin ciddiye alınmadığını iddia etti.

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele ederken bir yandan da toplum refleksinin oluşturulması gerektiğini belirterek, bu mücadele kapsamında 83 bin "feromon tuzağı"nın dağıtıldığını, yeni bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırıldığını, 1 milyondan fazla "düşman samuray arısı" salımı yapıldığını anlattı.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, cezaevlerindeki idare ve gözlem kurullarını eleştirerek, "Bu kurullar şu anda infaz yakma avcısı olmuş." dedi.

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, şartlı tahliyenin bir hak değil, hak edilmesi gereken bir durum olduğunun altını çizerek, "Yani şartlı tahliye, ceza süresini otomatik olarak kısaltan bir işlem değildir. Hükümlünün ceza infaz kurumunda geçirdiği süre, topluma uyum sağlaması, suçtan uzaklaşması ve kendini iyileştirmesi için bir süreçtir. Ceza infaz kurumunda geçirilen süre, aynı zamanda sosyal hayata hazırlanma ve iyileşme sürecidir." diye konuştu.

7242 Sayılı Kanun'la yapılan değişikliklerin bu anlayış doğrultusunda gerçekleştirildiğini dile getiren Mertoğlu şunları kaydetti:

"Bu düzenleme ile amaçlanan erken tahliyenin otomatik olmaktan çıkarılması ve objektif koşullara bağlı iyileşme kriterlerinin net olarak ortaya konulmasıdır. Hükümlünün cezaevi kurallarına uyumu, disiplin durumu, eğitimi ve rehabilitasyon programlarına katılımı, sosyal ve kültürel faaliyetlerindeki performansı gibi unsurlar sistemli bir şekilde değerlendirilmekte ve takip edilmektedir. Bu kriterleri taşımayan bir hükümlünün hak ettiğinden daha önce tahliye edilmemesi, infazın uzatılması anlamına gelmez, sadece erken tahliye edilmemesi anlamına gelir. Dolayısıyla araştırma önergesinde dile getirilen 'infazların uzatıldığı' ifadesi teknik olarak doğru ifade değildir. 7242 Sayılı Kanun'la yapılan değişiklikler gereği yapılan tüm değerlendirme ve uygulamalar yargı denetimine tabidir."

İnfaz sisteminin hukuk devletinin tüm kuralları çerçevesinde işletildiğini ve erken tahliye süreçlerinin objektif kriterlere dayandırıldığını vurgulayan Mertoğlu, "İdare ve gözlem kurullarını paralel mahkeme gibi davranmakla veya ideolojik kararlar almakla suçlamak, kurul üyelerine ve onların sorumluluk bilinciyle yürüttükleri görevlere haksızlıktır." dedi.

Yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi. DEM Parti'nin grup önerisinin oylanmasından önce ise talep üzerine yapılan yoklamada iki kez toplantı yeter sayısı bulunamadı.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, bunun üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.