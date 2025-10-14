Burdur'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Burdur'un Bucak ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2025 22:36, Son Güncelleme : 14 Ekim 2025 22:59
Antalya-Isparta kara yolu Elsazı köyünde Veysel Ç. idaresindeki 34 EIP 271 plakalı otomobil ile Nevzat E. yönetimindeki 07 YS 789 plakalı tır çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araçta bulunan Mustafa D. ve Osman Ç. yaralandı.
Yaralılar, Isparta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.