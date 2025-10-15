Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
Görevde yükselme sınavları için online sınav paketleri
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Doçentlikte köklü değişiklik: İntihal ve hatalı başvuruya ret kararı!
Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor
Borsa'da yüzde 2'lik düşüş! Açığa satışa 'Yukarı Adım Kuralı' geldi
İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
Erdoğan duyurdu: Kirada planlamayı devlet yapacak
Yolcu treni servis minibüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı
2025'in İlk 9 Ayının En Çok Satılan Otomobilleri Açıklandı
Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi yola çıktı
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
Devlet Bahçeli: Asıl mesele, Gazze'de ateşkesin uygulanması
Sporcuların üzerine çığ düşmesiyle ilgili 2 kişi hakkında dava açıldı
Antalya Büyükşehir'e yeni operasyon: 6 gözaltı
Otomobil almanın tam zamanı mı? 200 bin liralık fark olabilir!
Peşinatsız ve Ara Ödemesiz Konut Alma Fırsatı
Her 3 çocuktan biri akran zorbalığına uğruyor
Lisede 11. Sınıfta Diploma, 12. Sınıfta Uzmanlaşma Dönemi
Genel Af Yok, Silah Bırakanlara Özel Yasa Meclis Gündeminde
KPSS soruşturması! 7 İlde FETÖ Operasyonu: 13 Gözaltı
15 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2025 00:01, Son Güncelleme : 15 Ekim 2025 00:04
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(TBMM/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile, Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasındaki İkili Ulusal Komisyon Mekanizması Toplantısı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek, anlaşma ve mutabakat muhtıralarının imza töreni ile ortak basın açıklaması yapılacak.

(Ankara/12.30)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda düzenlenecek Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenecek "TÜRKÖK 10 Yaşında: Hasta-Donör Buluşması" etkinliğine katılacak.

(Ankara/14.00)

3- İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi TBMM grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/10.30/09.30)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

5- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

- Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşülecek.

(TBMM/14.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Enerji Haftası'na katılacak.

(Moskova/09.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çin Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Sun Meijun ile ikili görüşme yapacak, protokollerin imza törenine katılacak, Kuşak ve Yol İthalat-İhracat Gümrükler Gıda Güvenliği Konferansı'na iştirak edecek.

(Şanghay)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile 5G ihalesi öncesi AA özel yayını gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/11.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı ücretli çalışan istatistikleri ile hizmet ve inşaat üretim endekslerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- NATO ülkelerinin Savunma Bakanları karargahta toplanacak.

(Brüksel)

3- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

(Washington DC/Kudüs/Gazze)

SPOR

1- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran, gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00)

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın üçüncü haftasında Beşiktaş GAİN, Almanya'nın Niners Chemnitz takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında, E Grubu'nda Galatasaray MCT Technic, İtalya'nın Pallacanestro Trieste takımıyla, G Grubu'nda Mersin Spor, Belçika'nın Filou Oostende ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Trieste/Oostende/21.30)

4- Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nın C Grubu ilk hafta maçında Aliağa Petkimspor, Romanya'nın CSM Corona Brasov ekibini konuk edecek.

(İzmir/18.00)

5- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta müsabakasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın Flammes Carolo Basket ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Charleville-Mezeres/20.00)

