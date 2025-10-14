Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
Madagaskar'da ordu yönetime el koydu

Madagaskar'da haftalardır süren hükümet karşıtı protestoların ardından ordu, yönetime el koyduğunu duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2025 22:50, Son Güncelleme : 14 Ekim 2025 22:56
Madagaskar'da ordu yönetime el koydu

Yerel medyadaki haberlere göre, Albay Michael Randrianirina komutasındaki birlikler ülkenin kontrolünü ele aldı.

Ordu, anayasanın askıya alındığını, hükümetin ve bazı devlet kurumlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina sabah saatlerinde yayımladığı kararnameyle Ulusal Meclis'i feshettiğini duyurmuştu. Ancak Meclis, fesih kararının hemen ardından olağanüstü toplanarak Rajoelina'nın görevden alınmasına karar vermişti.

Fransız Ulusal Radyosu RFI'nın 13 Ekim'deki haberinde, Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın, Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürülmüştü.

Rajoelina'nın nerede olduğuna dair ise resmi açıklama yapılmadı.

Ülkede eylül sonunda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler, kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü. Ordunun bazı unsurlarının protestoculara destek vermesi, yönetim içindeki bölünmeyi derinleştirmişti.

Gösterilerde şu ana kadar 22 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

