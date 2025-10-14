Özel: Mansur Başkanımın verilemeyecek hiçbir hesabının olmadığı ortada

Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
Görevde yükselme sınavları için online sınav paketleri
Görevde yükselme sınavları için online sınav paketleri
Sponsorlu İçerik
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Doçentlikte köklü değişiklik: İntihal ve hatalı başvuruya ret kararı!
Doçentlikte köklü değişiklik: İntihal ve hatalı başvuruya ret kararı!
Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor
Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor
Borsa'da yüzde 2'lik düşüş! Açığa satışa 'Yukarı Adım Kuralı' geldi
Borsa'da yüzde 2'lik düşüş! Açığa satışa 'Yukarı Adım Kuralı' geldi
İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
Erdoğan duyurdu: Kirada planlamayı devlet yapacak
Erdoğan duyurdu: Kirada planlamayı devlet yapacak
Yolcu treni servis minibüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı
Yolcu treni servis minibüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı
2025'in İlk 9 Ayının En Çok Satılan Otomobilleri Açıklandı
2025'in İlk 9 Ayının En Çok Satılan Otomobilleri Açıklandı
Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi yola çıktı
Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi yola çıktı
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
Devlet Bahçeli: Asıl mesele, Gazze'de ateşkesin uygulanması
Devlet Bahçeli: Asıl mesele, Gazze'de ateşkesin uygulanması
Sporcuların üzerine çığ düşmesiyle ilgili 2 kişi hakkında dava açıldı
Sporcuların üzerine çığ düşmesiyle ilgili 2 kişi hakkında dava açıldı
Antalya Büyükşehir'e yeni operasyon: 6 gözaltı
Antalya Büyükşehir'e yeni operasyon: 6 gözaltı
Otomobil almanın tam zamanı mı? 200 bin liralık fark olabilir!
Otomobil almanın tam zamanı mı? 200 bin liralık fark olabilir!
Peşinatsız ve Ara Ödemesiz Konut Alma Fırsatı
Peşinatsız ve Ara Ödemesiz Konut Alma Fırsatı
Her 3 çocuktan biri akran zorbalığına uğruyor
Her 3 çocuktan biri akran zorbalığına uğruyor
Lisede 11. Sınıfta Diploma, 12. Sınıfta Uzmanlaşma Dönemi
Lisede 11. Sınıfta Diploma, 12. Sınıfta Uzmanlaşma Dönemi
Genel Af Yok, Silah Bırakanlara Özel Yasa Meclis Gündeminde
Genel Af Yok, Silah Bırakanlara Özel Yasa Meclis Gündeminde
KPSS soruşturması! 7 İlde FETÖ Operasyonu: 13 Gözaltı
KPSS soruşturması! 7 İlde FETÖ Operasyonu: 13 Gözaltı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Özel: Mansur Başkanımın verilemeyecek hiçbir hesabının olmadığı ortada

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mansur Başkanımın hem iç denetiminde hem Sayıştay denetiminde hem mülki müfettişlerin denetiminde verilemeyecek hiçbir hesabının olmadığı açıkça ortada" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2025 22:58, Son Güncelleme : 14 Ekim 2025 23:32
Yazdır
Özel: Mansur Başkanımın verilemeyecek hiçbir hesabının olmadığı ortada

CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'deki makamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Hasan Can Güner'i kabul etti.

Yavaş, Genel Başkan Özgür Özel yurt dışında olduğu müddetçe Ankara ile ilgili bilgi aldığını söyleyerek, "Kendilerine son bilgileri verdik. Daha önce gelen İçişleri Bakanlığı müfettişleri dosyayla ilgili soru sormamışlardı. Denetim göreviyle ilgili savcının talebi üzerine soru sormuşlardı. Biz de cevabımızı yazdık. Umuyorum soruşturmaya gerek görmezlerdi. Gerek görselerdi iki mülkiye müfettişi uzun süre kaldı. Osman Gökçek'in şikayeti üzerine her şeyi incelediler. İfade almaya gerek görmediler" ifadelerini kullandı.

Özel, Yavaş'ın örnek bir belediye başkanı olduğunu söyleyerek, "Son günlerde algı operasyonu yürütülüyor. Kendilerinin geçmişi boylarını aşan dosyalarla dolu olup, bu konuda dosyalar adliyede beklerken, büyük bir hazımsızlıkla kendileri iktidar oldukları sürece her geçen gün nasıl tükendilerse Mansur Başkan aksine vatandaşın gönlünde o yükselişini hazmedemeyen Gökçek ailesi bir kumpasın peşindeydi. Gece yarıları birbirlerine müjde dedikleri operasyondan bahsediyoruz. Mansur Başkanımın hem iç denetiminde hem Sayıştay denetiminde hem mülki müfettişlerin denetiminde verilemeyecek hiçbir hesabının olmadığı açıkça ortada. Devlet memurları kanunu ile ilgili izin isteme üzerinden sanki bir şey varmış gibi köpürtmeye çalıştılar. Bu durumu değerlendirdik" dedi.

Yavaş ise Gökçek hakkında soruşturma açılmamasına yönelik soru üzerine, "Basın toplantısında anlatmıştım. Aynı bilirkişilere dosyanın verilmesi, o soruşturmalarda aklandıklarını göstermiştim. Benim orada gösterdiklerim sadece yüzde 10. Bütün dosyalar hakkında bu şekilde bilgilerimiz var. Daha sonra dosyaları tekrardan verdik. Ama en büyük dosyamızı yakında vereceğiz. Ayrıca iki üç dosyamız var, zaman aşımına uğramak üzere. Çok büyük dosyalar. Bugüne kadar ifadeleri bile alınmadı. Seğmen suyu dosyası, teleferik dosyası. Teleferik dosyasını ihaleyi alan şahıs AK Parti İl Başkan Yardımcısı. Kamu zararı 2.4 milyar TL. Bugüne kadar ifadeye bile çağrılmadı. Aynı zamanda Gökçek lehine takipsizlik kararı, o günkü Genel Sekreterin açık ifadesi var. 250 günden bin 250 güne süreyi uzatırken Sayın Gökçek'in talimatı ile uzattık demesine rağmen bugüne kadar ifade verilmedi" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber