Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
Görevde yükselme sınavları için online sınav paketleri
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Doçentlikte köklü değişiklik: İntihal ve hatalı başvuruya ret kararı!
Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor
Borsa'da yüzde 2'lik düşüş! Açığa satışa 'Yukarı Adım Kuralı' geldi
İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
Erdoğan duyurdu: Kirada planlamayı devlet yapacak
Yolcu treni servis minibüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı
2025'in İlk 9 Ayının En Çok Satılan Otomobilleri Açıklandı
Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi yola çıktı
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
Devlet Bahçeli: Asıl mesele, Gazze'de ateşkesin uygulanması
Sporcuların üzerine çığ düşmesiyle ilgili 2 kişi hakkında dava açıldı
Antalya Büyükşehir'e yeni operasyon: 6 gözaltı
Otomobil almanın tam zamanı mı? 200 bin liralık fark olabilir!
Peşinatsız ve Ara Ödemesiz Konut Alma Fırsatı
Her 3 çocuktan biri akran zorbalığına uğruyor
Lisede 11. Sınıfta Diploma, 12. Sınıfta Uzmanlaşma Dönemi
Genel Af Yok, Silah Bırakanlara Özel Yasa Meclis Gündeminde
KPSS soruşturması! 7 İlde FETÖ Operasyonu: 13 Gözaltı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yağmur altında İstiklal Marşı'na eşlik eden öğrenci duygulandırdı

Iğdır'da bir ilkokulda yağmur altında İstiklal Marşı okuyan öğrenci duygulandırdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2025 23:57, Son Güncelleme : 14 Ekim 2025 23:58
Yağmur altında İstiklal Marşı'na eşlik eden öğrenci duygulandırdı

Iğdır'da dün haftanın ilk günü tüm okullarda olduğu gibi İnönü İlkokulu'nda da İstiklal Marşı okundu. Kentte etkili olan yağış nedeniyle marş, okulun hoparlör sistemi üzerinden tüm sınıflarda aynı anda okutuldu.

Bu sırada derse geç kalan bir kız öğrenci, okul bahçesinde yağmurun altında durarak İstiklal Marşı'na eşlik etti. Marş bitene kadar yerinden ayrılmayan öğrencinin bu davranışı, öğretmenler ve öğrenciler tarafından izlendi.

Yağmur altında İstiklal Marşı'nı okurken duygulandıran anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

